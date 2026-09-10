El camino de Q'Lokura en Buenos Aires: una historia de escenarios, convocatoria y cuarteto

El próximo 12 de noviembre, Q'Lokura llegará por primera vez al Estadio José Amalfitani de Vélez. Para Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera, la fecha representa un nuevo desafío dentro de un recorrido que, desde la formación de la banda en 2018, fue creciendo de manera sostenida y que encontró en Buenos Aires algunos de sus capítulos más importantes.

Q'Lokura, listo para dar el próximo gran paso en Vélez

Pero la historia de sus protagonistas había comenzado mucho antes. Durante más de una década, Nico y el Chino fueron parte de Chipote, experiencia que les permitió recorrer escenarios, ganar experiencia y construir un fuerte vínculo con el público del cuarteto. En enero de 2018 decidieron emprender un nuevo camino y, poco después, nació Q'Lokura.

El proyecto tuvo su debut en febrero de ese año, primero en Oncativo y luego en la ciudad de Córdoba. Desde aquellos primeros escenarios, el dúo comenzó a construir una identidad propia y una convocatoria que rápidamente trascendió las fronteras de la provincia.

El inicio de Q'Lokura, con Nico Sattler y El Chino Herrera al frente

El primer gran paso en Buenos Aires

El vínculo con el público bonaerense tuvo uno de sus primeros grandes capítulos en julio de 2021, cuando Q'Lokura llegó por primera vez al Teatro Gran Rex.

La banda se presentó los días 28 y 29 de julio en el emblemático escenario de la Calle Corrientes, en un momento todavía atravesado por las restricciones de la pandemia. La segunda función fue anunciada con localidades agotadas, una señal del interés que el grupo ya había despertado entre el público de Buenos Aires.

El desembarco en el Gran Rex significó, además, un paso importante para un grupo que hasta entonces había construido gran parte de su recorrido en Córdoba y otras provincias.

Q'Lokura en el Gran Rex, uno de sus primeros grandes escenarios porteños

Del Gran Rex al Luna Park

El siguiente gran salto llegó el 15 de abril de 2022, cuando Q'Lokura se presentó por primera vez en el Luna Park.

El histórico estadio porteño representó una nueva escala para la banda y reforzó un vínculo con el público de Buenos Aires que ya venía creciendo. De esta manera, el grupo comenzó a ocupar espacios cada vez más importantes dentro de la escena musical de la Ciudad.

El Luna Park marcó otro paso importante en Buenos Aires

El Luna Park también quedó asociado a algunas de las colaboraciones que Q'Lokura fue construyendo durante esta etapa, consolidando una propuesta que combina el cuarteto con artistas de distintos géneros.

GEBA: una nueva escala

El recorrido continuó con la llegada a GEBA, otro de los escenarios que marcaron el crecimiento de Q'Lokura en Buenos Aires.

La presentación en el estadio de Palermo significó un nuevo desafío para el grupo y amplió la escala de sus shows porteños, funcionando como otro paso intermedio entre los grandes escenarios cerrados y los espacios de mayor capacidad.

Con cada presentación, Q'Lokura no solo sumaba público: también ampliaba las dimensiones de sus espectáculos y consolidaba una propuesta capaz de convocar a miles de personas.

GEBA: 10 mil personas acompañaron a Q'Lokura / P.H: Cecilia Bello

Diez Movistar Arena

El crecimiento encontró uno de sus puntos más destacados en el Movistar Arena.

Entre 2024 y 2026, Q'Lokura alcanzó diez funciones en el estadio de Villa Crespo, una marca especialmente significativa para un grupo que había iniciado su recorrido apenas unos años antes. El décimo show tuvo lugar el 17 de junio de 2026, después de haber agotado también las funciones del 6 de marzo y el 25 de abril de ese año.

Diez funciones en el Movistar Arena consolidaron su convocatoria / P.h: Cecilia Bello

La seguidilla de presentaciones permitió llevar la propuesta de Q'Lokura a una escala cada vez mayor, con puestas de gran despliegue, invitados y un repertorio que encontró una respuesta cada vez más fuerte entre el público porteño.

Tecnópolis: el salto al aire libre

La convocatoria alcanzó una nueva dimensión el 13 de diciembre de 2025, cuando Q'Lokura llevó su espectáculo "El Baile Inolvidable" a Tecnópolis.

Con entradas agotadas, alrededor de 25.000 personas participaron de una noche que se convirtió en uno de los shows más convocantes de la banda en Buenos Aires. El predio de Villa Martelli se transformó en una enorme pista de baile a cielo abierto y marcó otro paso importante en la evolución de sus presentaciones en la provincia.

Q'Lokura llevó su cuarteto a una multitud en Tecnópolis / P.h: Cecilia Bello

Después del Gran Rex, el Luna Park y las sucesivas funciones en el Movistar Arena, Tecnópolis permitió a Q'Lokura probarse ante una multitud todavía mayor y confirmó la dimensión que había alcanzado su convocatoria.

Vélez, el próximo desafío

Ahora, el recorrido desemboca en uno de los escenarios más importantes del país.

El 12 de noviembre, Nico Sattler y el Chino Herrera se presentarán por primera vez en el Estadio José Amalfitani, en un show que llevará por nombre "La República del Cuarteto" y que está pensado para una convocatoria superior a las 40.000 personas.

Vélez será el próximo capítulo de su recorrido en Buenos Aires

La llegada a Vélez representa la continuidad natural de un recorrido que fue ampliando sus escenarios y su público año tras año. Lo que comenzó en 2018 como un nuevo proyecto para Nico y Chino hoy encuentra una de sus mayores apuestas en Buenos Aires.

El camino de Q'Lokura en Buenos Aires muestra el crecimiento de una banda que logró construir una convocatoria propia y, al mismo tiempo, acompañó la expansión del cuarteto hacia escenarios de gran escala dentro de la música popular argentina.