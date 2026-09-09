Q'Lokura en Vélez: comienza la venta de entradas, precios, ubicaciones y formas de pago

Comienza la venta de entradas para el primer show de Q'Lokura en el Estadio José Amalfitani. Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera llegarán al estadio de Liniers el próximo jueves 12 de noviembre, en una noche que promete convertirse en uno de los grandes encuentros del cuarteto en Buenos Aires.

Q'Lokura llega por primera vez a Vélez el próximo 12 de noviembre.

Bajo el concepto "La República del Cuarteto", Q'Lokura anunció su desembarco en Vélez con una propuesta que vuelve a poner al género en el centro de la escena. El anuncio tuvo como protagonista al dúo cordobés, quienes presentaron la llegada al estadio a través de una campaña inspirada en el formato de una cadena nacional.

El anuncio también contó con la participación de Mario Pergolini, quien puso su voz institucional al video con el que la banda confirmó uno de los shows más importantes de su recorrido.

Tres horas de cuarteto en Vélez

El show del 12 de noviembre será pensado especialmente para las dimensiones del Estadio José Amalfitani y contará con una puesta completamente renovada para esta presentación.

Q'Lokura prepara una noche con nueva puesta en escena, invitados especiales y un repertorio que recorrerá distintas etapas de la historia del dúo, en una celebración que buscará reunir a las distintas generaciones que acompañan a la banda.

El desembarco en Vélez llega después de un año de gran crecimiento para Q'Lokura, que continúa consolidándose como uno de los proyectos más convocantes del cuarteto a nivel nacional. La banda ya alcanzó diez funciones agotadas en el Movistar Arena, marcando un nuevo capítulo en su expansión por Buenos Aires.

El dúo prepara una noche a puro cuarteto frente a más de 40.000 personas

Precios y ubicaciones

Las entradas estarán disponibles desde hoy, miércoles 9 de septiembre, a las 13 horas, a través de AllAccess, con precios que van desde los $60.000 hasta los $110.000, según la ubicación elegida.

Los precios, sin incluir el costo de servicio, son:

Campo Delantero: $90.000 + SC

Campo General: $65.000 + SC

Platea Norte Preferencial: $110.000 + SC

Platea Sur Preferencial: $110.000 + SC

Platea Norte: $75.000 + SC Platea Sur: $75.000 + SC

Platea Norte Alta: $60.000 + SC

Platea Sur Alta: $60.000 + SC

Además, se podrá acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de Galicia.

Con su primera presentación en Vélez, Q'Lokura suma un nuevo desafío a una trayectoria marcada por el crecimiento y la convocatoria. Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera se preparan así para llevar la fiesta del cuarteto al estadio de Liniers el próximo 12 de noviembre.