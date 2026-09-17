Q'Lokura será una de las figuras del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Q'Lokura sigue sumando escenarios a su agenda y ahora será protagonista del Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La banda confirmó a través de sus redes sociales que se presentará durante dos jornadas, el martes 23 y miércoles 24 de septiembre, en el Parque del Sur de Santa Fe.

El Fan Fest acompaña el desarrollo de los Juegos con una propuesta que combina música en vivo, DJs, gastronomía y diferentes actividades para el público. En Santa Fe habrá shows distribuidos en distintos escenarios durante las jornadas de competencia.

La banda se presentará el 23 y 24 de septiembre en Santa Fe

Q'Lokura, una de las figuras del Fan Fest

La presencia de Q'Lokura se suma a una programación que reúne artistas y bandas de diferentes estilos. La propuesta tendrá lugar en el Escenario 1, dedicado principalmente a la música en vivo, mientras que el Escenario 2 concentrará radios, streaming, charlas y DJs.

En los últimos días, el Fan Fest ya contó con la presentación de artistas como Uriel Lozano, mientras que todavía resta la llegada de otras figuras que forman parte de la programación.

Q'Lokura será parte del Fan Fest de los Juegos Suramericanos

Un nuevo escenario para Q'Lokura

La presentación en Santa Fe se da mientras Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera continúan ampliando el recorrido de Q'Lokura por distintos puntos del país.

La banda también se prepara para uno de los grandes shows de su agenda: el 12 de noviembre llegará al estadio José Amalfitani de Vélez con "La República del Cuarteto", un nuevo paso dentro del crecimiento que viene atravesando desde su formación en 2018.

Cómo ingresar al Fan Fest

El acceso al Fan Fest es libre y gratuito, aunque requiere un registro previo a través de fanfest.santafe2026.ar. Para cada jornada será necesario descargar un código QR para ingresar.

Así, durante el 23 y 24 de septiembre, Q'Lokura llevará su propuesta de cuarteto al Parque del Sur en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.