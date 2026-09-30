Qué hace feliz a Maria Becerra: la reflexión de la cantante sobre su cuerpo y el amor propio

Más allá de los escenarios, las canciones y la exposición pública, Maria Becerra también encuentra felicidad en cuestiones simples y personales.

La Nena de Argentina contó cuáles son algunas de esas pequeñas cosas que disfruta y comenzó por algo que muchas veces puede darse por sentado: estar sana y poder hacer todo aquello que se propone.

Maria Becerra contó qué la hace feliz

Entre sus motivos de felicidad, la artista destacó la posibilidad de sentirse bien y disfrutar de las actividades que forman parte de su vida. "Estar sana, tipo ser capaz de hacer las cosas que hago", explicó.

En ese sentido, también expresó su agradecimiento por todo lo que puede hacer y por las posibilidades que tiene a diario. "Le agradezco mucho a mi cuerpo", señaló.

La sincera reflexión frente al espejo

La cantante reconoció que, como le puede ocurrir a cualquier persona, también atraviesa momentos en los que se mira y encuentra aspectos que le gustaría modificar.

"A veces me miro al espejo y me critico, ya que uno dice: me gustaría tener las piernas más musculosas", contó.

Sin embargo, esa mirada no define la relación que mantiene consigo misma. María explicó que atravesar distintas experiencias personales la llevó a fortalecer su autoestima y a reconocer aquello que valora de sí misma.

Maria Becerra en su mejor momento

"Soy una persona que se ama mucho"

La artista fue contundente al hablar de su relación con ella misma y destacó el lugar que ocupa el amor propio en su vida.

"Soy una persona que se ama mucho, tengo mucho amor propio, me adoro", afirmó.

Para María, esa seguridad también fue construyéndose a partir de situaciones que la hicieron conocer mejor sus propias capacidades. "Pasé por situaciones que me hicieron adorar y amar mi fortaleza, amo mi cuerpo", sostuvo.

"La verdad yo amo mi ser"

Su reflexión terminó yendo más allá de la imagen y se centró en una valoración más profunda de quién es.

"La verdad, yo amo mi ser", expresó la cantante, en una frase que resume la manera en que actualmente se vincula con su propia identidad.

Una reflexión sobre el amor propio

Con sus palabras, Maria Becerra mostró una faceta íntima y reconoció que también puede tener momentos de autocrítica. Sin embargo, su mirada parece estar puesta en no quedarse únicamente con aquello que cambiaría, sino también en reconocer todo lo que construyó y la persona en la que se convirtió.

Entre la gratitud por su salud, el cariño hacia sí misma y el aprendizaje que le dejaron distintas experiencias, la artista encontró una respuesta para explicar qué cosas pequeñas pueden hacerla feliz: poder disfrutar de quien es y valorar todo lo que tiene para seguir adelante.