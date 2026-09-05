"¿Qué me faltó?": la pregunta que incomodó a Nicki Nicole tras una eliminación en Popstars

Los realities de talentos suelen convertirse en escenarios de emociones fuertes, festejos y también polémicas. En cada instancia de eliminación hay participantes que celebran por seguir en carrera y otros que deben enfrentar la frustración de quedar afuera. Y no siempre todos quedan conformes con el veredicto del jurado.

Eso ocurrió en la última emisión de Popstars, donde una de las participantes eliminadas decidió no quedarse con la duda y regresó al centro del estudio para pedir explicaciones. El momento generó tensión frente a las cámaras y tuvo como protagonista a Nicki Nicole, integrante del jurado.

Una nueva etapa dejó a varios participantes afuera

Durante el programa, los aspirantes atravesaron una serie de intensos talleres en los que tuvieron que demostrar sus habilidades. El desafío consistía en preparar una canción y una coreografía en apenas una hora, una instancia que permitió al jurado evaluar cómo respondía cada participante bajo presión.

Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García fueron los encargados de definir quiénes continuaban en competencia. Así, el grupo pasó de 60 a 30 concursantes, en una jornada marcada por festejos, lágrimas y distintas reacciones entre quienes conocieron su destino.

El motivo del conficto

La tensión aumentó durante la definición de los últimos dos tríos. En ese momento, Nicki comunicó que Mía Daiana Torres no continuaría en el certamen.

"Mia, no continuás en Popstars. Te queríamos agradecer por absolutamente todo", expresó la cantante.

Luego, ante la difícil tarea de comunicar las eliminaciones, agregó: "Flor sigue, Mia no. Es muy difícil decir estas cosas".

Mía volvió para pedir explicaciones

Lejos de retirarse sin hacer preguntas, Mía decidió regresar al centro del estudio. La participante quería conocer qué había visto el jurado durante su presentación y cuál había sido el motivo que determinó su salida.

"¿Qué es lo que vieron que me faltó? Quiero consultar... supongo que la piloteé con la letra...", planteó frente al jurado.

La concursante también dejó en claro que consideraba que había tenido una buena actuación y explicó por qué quería conocer la evaluación.

"Yo siento que lo hice bien. Obviamente eso depende de ustedes y de lo que ven los coach, entonces quería consultar qué es lo que me vieron que me faltó", sostuvo.

La pregunta abrió un intercambio inesperado en pleno estudio, mientras el resto de los participantes esperaba para conocer cómo continuaba la competencia.

La explicación de Charlie García

Desde el jurado le remarcaron que Mía estaba en todo su derecho de consultar por la decisión.

"Estás en todo tu derecho a preguntar", le respondieron.

Charlie García fue quien explicó que la eliminación no había respondido necesariamente a un único error puntual durante la presentación. Según explicó, la decisión tuvo que ver con una evaluación general y con el perfil que buscaban para la siguiente etapa.

"Para lo que estamos buscando, quizás el conjunto de cosas no es lo que terminamos de escoger hoy", señaló.

De esta manera, el jurado intentó explicar que la definición no se había basado exclusivamente en una equivocación concreta, sino en el análisis integral de lo que cada aspirante había mostrado durante la competencia.

Un momento que generó repercusiones

Finalmente, Mía quedó afuera de Popstars, mientras los participantes que lograron avanzar celebraron la continuidad en el programa.

Sin embargo, su decisión de regresar y preguntar públicamente por los motivos de la eliminación convirtió la escena en uno de los momentos más comentados del episodio.

El intercambio expuso, una vez más, una de las situaciones habituales de este tipo de realities: cuando llega el momento de elegir quién sigue y quién queda afuera, no todos reciben la decisión de la misma manera.