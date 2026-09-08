"Que no se entere...": el sugestivo video de La Joaqui que alimentó los rumores de romance con Tiago PZK

La Joaqui volvió a quedar en el centro de las miradas después de publicar un particular video en sus redes sociales.

En medio de los rumores que la relacionan con Tiago PZK y de la reciente tensión que atravesó con Luck Ra, la artista eligió jugar con el misterio y mostró una escena que despertó todo tipo de comentarios.

La publicación llegó después de varios días de cruces, declaraciones e indirectas vinculadas con la separación de la cantante de RKT y el artista cordobés. En ese contexto, cualquier movimiento de los protagonistas genera nuevas especulaciones entre sus seguidores.

El misterioso video que compartió La Joaqui

A través de su cuenta de TikTok, La Joaqui publicó un clip en el que aparece junto a un hombre cuya identidad decidió mantener oculta.

En las imágenes, la cantante aparece en brazos de una persona que lleva el rostro completamente cubierto. Ella también luce una capucha que tapa gran parte de su cara y deja visibles solamente sus ojos.

Además, viste un conjunto azul y, mientras avanza el video, baja el cierre de su campera para mostrar a la persona que la acompaña.

La escena, por sí sola, generó curiosidad. Pero un detalle terminó de captar la atención de quienes siguen de cerca los rumores sobre su vida amorosa.

La frase que volvió a poner a Tiago PZK en escena

La Joaqui eligió como fondo musical un fragmento inédito de una canción de Tiago PZK.

El adelanto incluye una frase que rápidamente quedó asociada a la situación: "Que no se entere, que sos como tu vieja que te gustan villeros. Prendo tu chop, voy a tu country...".

El detalle cobró todavía más fuerza porque el propio Tiago PZK había compartido anteriormente ese mismo fragmento en TikTok.

La coincidencia hizo que muchos usuarios comenzaran a relacionar nuevamente la publicación de La Joaqui con el trapero. Sin embargo, el video no muestra el rostro del hombre que aparece junto a ella ni confirma públicamente que se trate de él.

Los rumores comenzaron después de su separación de Luck Ra

Las versiones sobre un posible romance entre La Joaqui y Tiago PZK tomaron fuerza luego de la separación de la cantante y Luck Ra.

Después de varios días de tensión, la artista habló sobre sus relaciones anteriores y aseguró que ninguna de sus parejas le había sido fiel. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión y provocaron una respuesta del cantante cordobés.

Luck Ra publicó un comunicado en sus redes sociales que muchos interpretaron como una referencia a una supuesta relación entre La Joaqui y uno de sus amigos más cercanos.

A partir de ese momento, distintos usuarios comenzaron a señalar a Tiago PZK como la persona a la que hacía referencia.

El cruce entre Luck Ra y Tiago PZK

La situación también tuvo un capítulo protagonizado por Luck Ra y Tiago PZK.

En medio de la polémica, Luck Ra publicó un video en TikTok en el que cantaba una colaboración realizada junto a Tiago PZK. La publicación generó nuevas interpretaciones entre los usuarios, que rápidamente volvieron a relacionar al trapero con la situación sentimental de La Joaqui.

Así, las redes sociales se transformaron nuevamente en el escenario principal de una historia que sumó indirectas, publicaciones y mensajes que alimentaron las especulaciones.

La Joaqui volvió a jugar con el misterio

Con su última publicación, la cantante evitó dar explicaciones y dejó varias pistas para sus seguidores.

El hombre aparece encapuchado, La Joaqui tampoco muestra completamente su rostro y el audio pertenece a una canción inédita de Tiago PZK. Todos esos elementos fueron suficientes para que los rumores volvieran a instalarse con fuerza.

Por el momento, La Joaqui no confirmó públicamente que el hombre del video sea Tiago PZK. La publicación, sin embargo, reavivó una versión que ya había generado repercusión después de su separación de Luck Ra.