Qué reveló Marcelo Figueras sobre el velorio de Carlos "Indio" Solari

La despedida pública de Carlos "Indio" Solari movilizó a miles de seguidores y requirió una compleja organización para encontrar un espacio adecuado que permitiera recibir a la multitud que deseaba darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Miles de fanáticos se acercaron al Polideportivo Gatica de Villa Domínico para darle el último adiós a Carlos "Indio" Solari

En ese contexto, el escritor y biógrafo del artista, Marcelo Figueras, reveló que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con la familia de Solari para expresar sus condolencias y sugirió que el velatorio se realizara en el Congreso de la Nación.

Según explicó Figueras, el edificio ofrecía condiciones ideales para un evento de semejante magnitud. "La estructura del Congreso era muy beneficiosa para algo de las características que esto iba a tener: porque tiene una plaza enorme adelante, lo cual te da la posibilidad de que la gente se amontone ahí, y después porque adentro tenés una explanada y una rampa, por la que podía subir la gente que quería despedirlo. En términos operativos se prestaba de manera maravillosa para que esto saliese bien", sostuvo.

La despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estuvo precedida por intensas gestiones

Sin embargo, las negociaciones para concretar esa posibilidad no prosperaron. Figueras apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien responsabilizó por la falta de definiciones durante las conversaciones.

"Martín Menem nos boludeó durante horas con el tema del velorio", afirmó el escritor. Además, detalló que la respuesta recibida fue: "No sé, tenemos que analizarlo", lo que terminó dilatando una decisión que debía resolverse con rapidez.

Horas más tarde, y luego de que se conociera públicamente que el Gobierno nacional no autorizaría el uso del Congreso para la despedida, Figueras aseguró haber recibido un llamado del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien transmitió un mensaje oficial destinado a la familia del músico.

Finalmente, la despedida pública de Solari se realizó en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, donde una multitud de fanáticos se acercó para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Allí, miles de personas participaron de una jornada cargada de emoción y recuerdos para despedir al artista que marcó a varias generaciones con su música y su obra.