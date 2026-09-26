Quién será la invitada de Lali Espósito en River: las pistas que alimentan el misterio de una "estrella internacional"

El último show de Lali Espósito en River Plate todavía guarda una incógnita. A pocas horas de la presentación que tendrá lugar este sábado 26 de septiembre, sus seguidores comenzaron a prestar especial atención a una serie de publicaciones que podrían esconder alguna pista sobre una eventual invitada sorpresa.

La posible "estrella internacional" presente en River

Varias referencias realizadas por la cantante fueron vinculadas por los fans con Lady Gaga, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial de que la artista estadounidense vaya a subir al escenario del Monumental.

La presentación será el cierre de la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" y tendrá lugar después de dos conciertos anteriores en River que reunieron a más de 160.000 personas.

Una remera que volvió a encender las sospechas

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue un carrete de fotos en el que Lali aparece en cuclillas, con un micrófono en la mano y mirando hacia la cámara. Las imágenes fueron realizadas en blanco y negro y muestran un amplio espacio interior con iluminación tenue y estructuras metálicas.

Pero hubo un detalle que rápidamente quedó en el centro de la escena: la artista llevaba una remera negra con el rostro de Lady Gaga, una referencia directa a Mayhem, el álbum de la cantante estadounidense.

El look se completó con un sombrero oscuro de ala ancha, pantalones del mismo tono y botas con flecos. Para sus seguidores, la elección de esa prenda no pasó desapercibida y fue interpretada como una posible nueva señal relacionada con el recital.

Las otras pistas que encontraron los fans

La publicación no fue la única referencia que alimentó las teorías. Durante su despedida de soltera en Brasil, Lali había compartido una imagen de un mural dedicado a Gaga que incluía la frase "You Born This Way", en una de las postales de su estadía en Río de Janeiro junto a sus amigas.

A principios de septiembre, además, la cantante publicó un video para promocionar su presentación en el Monumental. Allí apareció con una peluca rubia y anteojos oscuros, un look que algunos seguidores relacionaron con una etapa anterior de la carrera de Gaga.

La suma de esas tres situaciones hizo crecer las especulaciones sobre una posible aparición de la estrella internacional. Sin embargo, por ahora se trata únicamente de conjeturas surgidas entre los seguidores.

La historia detrás del famoso "I love she"

La relación entre Lali y Lady Gaga también tiene un antecedente que la cantante argentina recordó públicamente en una charla con Luzu TV.

Todo ocurrió cuando Espósito se encontraba presentando una película en el Festival de Cine de Venecia. Según contó, le habían pedido que dijera algunas palabras en inglés frente a un periodista para generar una declaración que pudiera utilizarse en los medios.

"Me dicen: ‘Este es un periodista inglés, estaría bueno si podés tirar algo, aunque sea palabras sueltas'. Pero yo no hablo, digo. A lo que me dicen: ‘Con que le tires algo en inglés, ya el medio se siente bien'. A mí me decís eso, como buena argentina, te lo remo".

La situación ocurrió alrededor de las 8 de la mañana y, según explicó, su nivel de inglés no era demasiado alto. Así fue como terminó pronunciando la recordada frase "I love she", en lugar de "I love her".

La artista contó que en ese momento estaba hablando justamente de Lady Gaga, quien se había presentado en el mismo festival y había llamado la atención con un vestido llamativo. También recordó que había utilizado la expresión "what a dress" para referirse al atuendo de la cantante estadounidense.

Un antecedente que aumenta la expectativa

El misterio también se alimenta de lo ocurrido durante las primeras fechas de Lali en el Monumental. La gira pasó por River el 6 y el 7 de junio, dos jornadas que reunieron en conjunto a más de 160.000 personas.

Aquellos conciertos tuvieron participaciones especiales de Kylie Minogue, Dillom y Duki, por lo que el público ya sabe que los shows de la cantante pueden tener apariciones inesperadas.

Ahora, la expectativa vuelve a estar puesta en quién podría acompañarla en la última presentación. Hasta el momento, ni Lali ni la producción anunciaron oficialmente la presencia de invitados para este sábado.

Todo listo para el último River

El recital comenzará a las 21 hs, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 17 hs, según informó la productora del evento.

Además, esta presentación tendrá un condimento especial: será el tercer recital de Lali Espósito en River Plate durante 2026 y ya tiene sus localidades agotadas.

La cantante se enteró de la noticia mientras se encontraba ensayando para el espectáculo. Integrantes de su equipo le comunicaron que no quedaban entradas y registraron su reacción para luego compartirla en redes sociales.

"Che, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa", expresó Lali al recibir la confirmación.

En ese mismo mensaje, también destacó el trabajo detrás de la puesta en escena: "Realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo".

Ahora queda una pregunta que, por el momento, no tiene respuesta oficial: ¿quién será la figura que acompañará a Lali en el escenario de River? Las pistas están, las teorías también y los seguidores ya tienen a su candidata, pero habrá que esperar al show para saber si el misterio finalmente se confirma.