Quilmes Rock 2027 ya tiene fecha confirmada: cuándo será la próxima edición del festival

Hay festivales que trascienden la música y se convierten en una cita obligada para varias generaciones. Quilmes Rock es uno de ellos: desde hace más de dos décadas forma parte de la agenda de miles de fanáticos que esperan cada nueva edición para volver a encontrarse con grandes figuras, canciones inolvidables y momentos que quedan en la historia del rock argentino. Ahora, el mítico festival ya tiene fecha para su regreso en 2027.

La próxima edición se realizará durante tres jornadas y volverá a reunir a artistas, público y distintas generaciones alrededor de la música. Aunque todavía no se conoció el line-up, la organización ya comenzó a preparar el terreno con distintas propuestas para los seguidores.

Cuándo será Quilmes Rock 2027

Quilmes Rock 2027 se realizará los días 16, 17 y 18 de abril de 2027. De esta manera, el festival volverá a apostar por una edición de tres jornadas después de una histórica convocatoria.

Mientras crece la expectativa por conocer qué artistas serán parte de esta nueva edición, ya comenzó la venta de entradas correspondiente a la primera etapa con descuento, denominada "Zorzal Madrugador".

Las entradas pueden conseguirse a través de EnigmaTickets.com, bajo el lema que acompaña esta etapa de venta: "Al que madruga, el rock lo ayuda".

Las fechas confirmadas del Quilmes Rock 2027

Una propuesta para que el público también arme el festival

Antes de anunciar el line-up, Quilmes Rock lanzó "Prode Rock", una experiencia digital que toma la lógica de las tradicionales predicciones deportivas y la lleva al universo de la música.

La propuesta invita a los fanáticos a armar su propia grilla a partir de sus predicciones y sumar puntos con cada participación. El concepto elegido para esta iniciativa es "Esta vez, lo armamos entre todos".

Además, quienes participen podrán competir por un premio especial: "Quilmes Rock a tu casa", que consiste en que una de las bandas del festival toque en vivo para el ganador y hasta diez amigos invitados.

Para participar hay que ingresar a Quilmesrock.com.ar, registrarse y comenzar a sumar puntos con las distintas predicciones.

La historia de un festival que marcó al rock argentino

Desde su primera edición en 2003, Quilmes Rock construyó una historia marcada por encuentros memorables y artistas fundamentales de la música argentina e internacional.

A lo largo de sus diferentes ediciones pasaron por sus escenarios nombres como Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta junto a Divididos, Charly García y Sumo, entre muchos otros.

También hubo cruces generacionales y colaboraciones que quedaron en la memoria del público, como la presentación de Gorillaz junto a Trueno.

Los grandes momentos que dejó Quilmes Rock 2025

La edición de 2025 volvió a demostrar la capacidad del festival para generar acontecimientos musicales. Uno de los momentos más destacados fue el regreso de Los Piojos después de 15 años, una reunión que movilizó especialmente a sus seguidores.

También se produjo el regreso de Andrés Calamaro al festival y un particular encuentro protagonizado por Joaquín Levinton, quien volvió a reunirse con la persona que aparece en el histórico video de "Yo no me quiero casar, ¿y usted?".

Otro de los momentos destacados estuvo relacionado con Serú Girán, cuando David Lebón y Pedro Aznar interpretaron canciones de la emblemática banda.

Quilmes Rock 2027 ya está en marcha

Con las fechas confirmadas, el festival comienza a transitar una nueva etapa mientras crece la expectativa por el anuncio de los artistas que formarán parte de la edición 2027.

La propuesta volverá a apostar por la combinación que convirtió a Quilmes Rock en uno de los encuentros más importantes de la música argentina: grandes nombres, reuniones inesperadas, homenajes, cruces entre generaciones y la posibilidad de volver a vivir momentos únicos junto al público.



