RAVE3000: ¿dónde y cuándo será el festival de 12 horas que reúne música y cultura alternativa?

RAVE3000 prepara una nueva edición de su festival para cerrar el año con una jornada de 12 horas que reunirá distintas expresiones de la escena musical y cultural alternativa de Buenos Aires.

El encuentro será el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, desde las 18 hasta las 6 de la mañana, con múltiples escenarios al aire libre y una programación que recorrerá géneros como hard techno, house, trance y pop.

RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires

Una programación que cruza géneros

RAVE3000 reunirá artistas internacionales y referentes de la escena local. Entre los nombres anunciados aparecen Cristóbal Pesce B2B Cera Khin, LESSSS, Kessler, Patrick Mason y Carlos Wellington.

La escena underground porteña también tendrá su espacio con DJs, productores y curadores vinculados a distintos proyectos y fiestas, entre ellos THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX.

El festival tendrá 12 horas de música, desde las 18 hasta las 6

Shows en vivo y nuevas propuestas

La programación no estará centrada únicamente en los DJs. RAVE3000 también propone una combinación de música en vivo, performance, imagen, moda y cultura de baile.

Entre los shows anunciados se encuentra Arca, además de Misslupe, Marttein y Little Boogie, artistas vinculados a diferentes vertientes de la escena contemporánea.

La propuesta reunirá música, performance, moda y cultura alternativa

¿Cuándo y dónde es RAVE3000?

RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con una duración de 12 horas: de 18 a 6.

Las entradas estarán disponibles desde mañana, jueves 17 de septiembre a través de Passline. También habrá 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio música, performance, imagen, moda y distintas expresiones de la cultura alternativa, con la escena nocturna como eje de una experiencia que se extenderá durante toda la noche.