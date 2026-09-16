RAVE3000: ¿dónde y cuándo será el festival de 12 horas que reúne música y cultura alternativa?
RAVE3000 cierra el año con una nueva edición el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. El festival se extenderá desde las 18 hasta las 6 de la mañana y contará con múltiples escenarios al aire libre, artistas, DJs, productores, shows en vivo, performance, moda y propuestas vinculadas a la cultura alternativa.
RAVE3000 prepara una nueva edición de su festival para cerrar el año con una jornada de 12 horas que reunirá distintas expresiones de la escena musical y cultural alternativa de Buenos Aires.
El encuentro será el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, desde las 18 hasta las 6 de la mañana, con múltiples escenarios al aire libre y una programación que recorrerá géneros como hard techno, house, trance y pop.
Una programación que cruza géneros
RAVE3000 reunirá artistas internacionales y referentes de la escena local. Entre los nombres anunciados aparecen Cristóbal Pesce B2B Cera Khin, LESSSS, Kessler, Patrick Mason y Carlos Wellington.
La escena underground porteña también tendrá su espacio con DJs, productores y curadores vinculados a distintos proyectos y fiestas, entre ellos THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX.
Shows en vivo y nuevas propuestas
La programación no estará centrada únicamente en los DJs. RAVE3000 también propone una combinación de música en vivo, performance, imagen, moda y cultura de baile.
Entre los shows anunciados se encuentra Arca, además de Misslupe, Marttein y Little Boogie, artistas vinculados a diferentes vertientes de la escena contemporánea.
¿Cuándo y dónde es RAVE3000?
RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con una duración de 12 horas: de 18 a 6.
Las entradas estarán disponibles desde mañana, jueves 17 de septiembre a través de Passline. También habrá 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.
La propuesta busca reunir en un mismo espacio música, performance, imagen, moda y distintas expresiones de la cultura alternativa, con la escena nocturna como eje de una experiencia que se extenderá durante toda la noche.