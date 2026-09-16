Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

RAVE3000: ¿dónde y cuándo será el festival de 12 horas que reúne música y cultura alternativa?

RAVE3000 cierra el año con una nueva edición el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. El festival se extenderá desde las 18 hasta las 6 de la mañana y contará con múltiples escenarios al aire libre, artistas, DJs, productores, shows en vivo, performance, moda y propuestas vinculadas a la cultura alternativa.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

RAVE3000 prepara una nueva edición de su festival para cerrar el año con una jornada de 12 horas que reunirá distintas expresiones de la escena musical y cultural alternativa de Buenos Aires.

El encuentro será el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, desde las 18 hasta las 6 de la mañana, con múltiples escenarios al aire libre y una programación que recorrerá géneros como hard techno, house, trance y pop.

&nbsp;RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires&nbsp;
 RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires 

Una programación que cruza géneros 

RAVE3000 reunirá artistas internacionales y referentes de la escena local. Entre los nombres anunciados aparecen Cristóbal Pesce B2B Cera Khin, LESSSS, Kessler, Patrick Mason y Carlos Wellington.

La escena underground porteña también tendrá su espacio con DJs, productores y curadores vinculados a distintos proyectos y fiestas, entre ellos THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX.

&nbsp;El festival tendrá 12 horas de música, desde las 18 hasta las 6&nbsp;
 El festival tendrá 12 horas de música, desde las 18 hasta las 6 

Shows en vivo y nuevas propuestas 

La programación no estará centrada únicamente en los DJs. RAVE3000 también propone una combinación de música en vivo, performance, imagen, moda y cultura de baile.

Entre los shows anunciados se encuentra Arca, además de Misslupe, Marttein y Little Boogie, artistas vinculados a diferentes vertientes de la escena contemporánea.

&nbsp;La propuesta reunirá música, performance, moda y cultura alternativa&nbsp;
 La propuesta reunirá música, performance, moda y cultura alternativa 

¿Cuándo y dónde es RAVE3000? 

RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con una duración de 12 horas: de 18 a 6.

Las entradas estarán disponibles desde mañana, jueves 17 de septiembre a través de Passline. También habrá 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio música, performance, imagen, moda y distintas expresiones de la cultura alternativa, con la escena nocturna como eje de una experiencia que se extenderá durante toda la noche.

Esta nota habla de:
1
Stray Kids en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber para los shows en San Isidro
Noticias

Stray Kids en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber para los shows en San Isidro

2
Natalia Pastorutti confirmó su separación tras casi tres décadas de relación
Noticias

Natalia Pastorutti confirmó su separación tras casi tres décadas de relación

3
La historia detrás de "No Le Regales Tu Corazón", la canción que quebró a Mon Laferte en su Tiny Desk
Noticias

La historia detrás de "No Le Regales Tu Corazón", la canción que quebró a Mon Laferte en su Tiny Desk

4
Abel Pintos presenta "Ibuprofeno", una canción sobre la ansiedad y los miedos: "Aprovecho los temas para plantear todo lo que me pasa"
Entrevista

Abel Pintos presenta "Ibuprofeno", una canción sobre la ansiedad y los miedos: "Aprovecho los temas para plantear todo lo que me pasa"

5
Dyango se une a Destino San Javier para renovar un clásico: "Alma, corazón y vida"
Lanzamiento

Dyango se une a Destino San Javier para renovar un clásico: "Alma, corazón y vida"

Últimas noticias de Festival