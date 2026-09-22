RAVE3000 llega al Club Ciudad con 12 horas de música, DJs, shows y cultura alternativa

La escena alternativa porteña tendrá una nueva cita antes de terminar el año. RAVE3000 prepara una experiencia de 12 horas que buscará reunir distintas expresiones de la cultura nocturna en un mismo espacio, con artistas, DJs y productores vinculados a diferentes vertientes de la música electrónica y la escena underground.

La jornada será el 11 de diciembre, desde las 18 hasta las 6 de la mañana, en el Club Ciudad de Buenos Aires. La propuesta contará con múltiples escenarios al aire libre y una programación que recorrerá sonidos como hard techno, house, trance y pop.

Pero el festival plantea una experiencia que va más allá de la música. Performance, imagen, moda y cultura alternativa también tendrán un lugar central durante una noche pensada para atravesar distintos universos de la escena.

RAVE3000: una apuesta por la cultura alternativa de Buenos Aires

RAVE3000 se presenta como un festival y una agenda de eventos nocturnos que busca trascender géneros y romper moldes. Su propuesta parte de la idea de reivindicar la producción cultural que surge en Buenos Aires y que, según la identidad del proyecto, no debería necesitar mirar hacia otras ciudades del mundo como único referente.

La marca sostiene que lo que sucede en la escena porteña, con su dimensión social, política y discursiva, puede estar a la altura de lo que ocurre en otras grandes capitales.

Su lema es "Hard times require furious dancing", una frase que resume la idea de utilizar el baile como una respuesta frente a lo que ocurre alrededor.

En ese marco, RAVE3000 también plantea un fuerte compromiso con la comunidad LGBT+ y con las fiestas y colectivos que forman parte de la escena alternativa de Buenos Aires.

El proyecto nació de la combinación entre la electrónica de vanguardia, la rebeldía del urbano y la sensibilidad de la cultura alternativa, con la intención de construir un universo sonoro y visual en el que la cultura nocturna sea protagonista.

Una programación que cruza géneros y disciplinas

Los distintos escenarios al aire libre reunirán artistas vinculados al hard techno, house, trance y pop, además de propuestas que incorporan performance, moda e imagen.

La organización también destaca la posibilidad de acceder al predio mediante distintas alternativas de transporte, con espacios pensados para que el público pueda vivir la experiencia desde el momento en que sale de su casa hasta su regreso.

La idea es que RAVE3000 no sea solamente una sucesión de sets y shows, sino una experiencia que incluya todo aquello que sucede alrededor de la música.

Las entradas para RAVE3000

Las entradas están disponibles desde el jueves 17 de septiembre a través de Passline.

Además, la propuesta contempla distintas alternativas de financiación: 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.

Hard techno: los nombres que se destacan en la programación

Uno de los ejes de la propuesta será el hard techno, con artistas internacionales y referentes de la escena local.

Cristóbal Pesce B2B Cera Khin

Uno de los cruces destacados será el encuentro entre Cristóbal Pesce y Cera Khin, en un B2B especial.

Pesce regresará a Buenos Aires después de una fecha sold out, mientras que Cera Khin, criada en Túnez y radicada en Berlín, llevó su propuesta a escenarios como Tomorrowland, Awakenings, Time Warp, EDC Las Vegas y Monegros.

La combinación de ambos artistas será uno de los momentos centrales de la programación vinculada al hard techno.

Lessss

También será parte del festival Lessss, DJ y productora francesa vinculada a la nueva generación del hard techno y schranz.

Su propuesta combina schranz, hard techno, samples de rap y diferentes influencias que construyen una identidad propia.

Uno de los puntos de inflexión de su carrera internacional fue su paso por Boiler Room, mientras que actualmente continúa desarrollándose dentro del circuito rave europeo.

Kessler

Otro de los nombres de la escena hard techno será Kessler, DJ y productor de Buenos Aires y residente de HEISS, proyecto señalado como uno de los referentes de la escena local.

Su participación se suma a la presencia de artistas vinculados al desarrollo de la cultura electrónica porteña.

La escena underground de Buenos Aires también tendrá su lugar

RAVE3000 no limitará su programación a figuras internacionales. El festival también reunirá a DJs, productores y curadores vinculados con algunas de las fiestas que forman parte de la escena underground de Buenos Aires.

Entre los nombres que aparecen en el line-up se encuentran THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX, entre otros.

De esta manera, la propuesta busca combinar diferentes generaciones y espacios de la escena local con artistas provenientes de otros circuitos internacionales.

RAVE3000 llega al Club Ciudad con 12 horas de música

Patrick Mason y una pista atravesada por la performance

Para quienes busquen una propuesta diferente dentro de la programación, uno de los nombres destacados será Patrick Mason, DJ, performer y una de las personalidades reconocibles de la nueva cultura club berlinesa.

Sus sets cruzan techno, house, baile, moda y performance, convirtiendo la cabina en un espacio que también funciona como escenario.

Su participación se suma a la búsqueda de RAVE3000 de ampliar la experiencia más allá de la música y conectar diferentes expresiones de la cultura nocturna.

Carlos Wellington: cuatro décadas detrás de las bandejas

Otro de los artistas que formará parte de la jornada será Carlos Wellington, DJ uruguayo radicado en España.

Su propuesta se caracteriza por sets 100% en vinilo, en los que combina house, disco y groove. Según la información difundida por la organización, lleva más de cuatro décadas detrás de las bandejas.

En 2024 realizó un sold out en Crobar y durante 2025 volvió a presentarse en Argentina.

Ahora llegará a RAVE3000 con una propuesta orientada al baile y atravesada por su experiencia detrás de las bandejas.

Arca, una de las grandes figuras de los shows en vivo

Una de las particularidades del evento será que no todo pasará por los DJs. El festival también incorporará proyectos que combinan música, performance, imagen, moda y cultura alternativa.

Entre los grandes nombres anunciados aparece Arca, cantante, productora y performer vinculada a la música experimental contemporánea.

Su propuesta atraviesa diferentes disciplinas y combina música, performance, arte, moda y tecnología.

A lo largo de su carrera colaboró con artistas como Björk, Kanye West y FKA twigs.

Arca llegará a RAVE3000 después del lanzamiento de XXXXX, su nuevo álbum publicado en julio de 2026, según la información incluida en el anuncio del festival.





Nuevas voces de la escena argentina

La programación también tendrá espacio para artistas que vienen ganando protagonismo dentro de la nueva escena musical argentina.

Misslupe

Misslupe es una de las artistas emergentes de la nueva escena argentina. Su propuesta cruza pop, house, electrónica, performance y cultura de baile, construyendo un universo que dialoga con distintas expresiones de la cultura alternativa.

En 2026 agotó su primer show propio en Niceto Club, donde presentó el universo de Reset, su primer álbum de larga duración.

Marttein

Marttein es cantante y productor argentino y comenzó su recorrido a los 15 años dentro del underground rave y la cultura club de Buenos Aires.

Su proyecto combina rock y electrónica, mientras que su último álbum cuenta con participaciones de Dillom, Juana Rozas y Mariana Enriquez.

Después de agotar Niceto, llevó su propuesta de gira por Argentina y distintos puntos de Latinoamérica.

Little Boogie

También será parte de la programación Little Boogie, una de las figuras en crecimiento de la nueva escena urbana argentina.

Criado en Sarandí, Avellaneda, construyó un universo que combina rap, pop, freestyle y performance.

El artista agotó dos fechas en Niceto con la presentación de su álbum debut EL QUE COMPRÓ PERDIÓ y también fue opening de Milo J en el Movistar Arena y Vélez.

Una experiencia que busca ir más allá de la música

Con una programación que reúne hard techno, house, trance y pop, junto con artistas internacionales, referentes de la escena local y proyectos vinculados a la performance, RAVE3000 plantea una jornada que busca integrar diferentes expresiones de la cultura alternativa.

La propuesta se completa con una identidad que pone en primer plano la noche, el baile, la moda, la imagen y las distintas comunidades que forman parte de la escena alternativa porteña.

Así, RAVE3000 se prepara para cerrar el año con una experiencia de 12 horas, en la que la música funcionará como punto de encuentro para distintas formas de expresión cultural.