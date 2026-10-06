República Folklore llega a Buenos Aires: Soledad, Abel Pintos, Jorge Rojas, Los Nocheros y más de 50 artistas para celebrar la música argentina

Buenos Aires tendrá un nuevo encuentro dedicado a la música y las tradiciones argentinas.

El Parque de la Ciudad será escenario de República Folklore, un festival que reunirá a grandes figuras del género, artistas de nuevas generaciones y distintas expresiones de la cultura nacional.

La propuesta contará con más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por día, además de gastronomía, peñas, artesanías, turismo y diferentes actividades pensadas para que el público pueda vivir el folklore desde distintas dimensiones.

Cuándo y dónde será República Folklore

República Folklore se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de una programación que combina referentes históricos del folklore argentino con artistas que forman parte de las nuevas generaciones.

El festival también propone un encuentro entre quienes crecieron con las canciones tradicionales y quienes actualmente se acercan al género desde nuevas perspectivas.

Cuánto cuestan las entradas y cómo acceder a las cuotas

Las entradas tendrán diferentes valores de acuerdo con la modalidad elegida:

Entrada por día: $100.000

Abono por los dos días: $180.000

Además, hay un beneficio vigente del 6 al 18 de octubre o hasta agotar stock para comprar entradas en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa.

Los clientes Macro tendrán, además, un 20% de descuento extra con tarjeta de crédito Visa Macro.

La compra de entradas se realiza a través de Allaccess.com.ar, por tiempo limitado.

Todos los artistas del sábado 21 de noviembre

La primera jornada tendrá como principales figuras a Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Cazzu y Los Tekis.

La grilla también incluye a Los Nombradores del Alba, Los de Imaguare, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, Cuti y Roberto Carabajal.

El sábado se completa con Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá.

La jornada dará inicio a un fin de semana pensado para reunir diferentes estilos y generaciones alrededor de la música argentina.

La programación del domingo 22 de noviembre

El segundo día tendrá como grandes protagonistas a Jorge Rojas, Soledad y Los Nocheros.

También se presentarán Los Manseros Santiagueños, Lázaro Caballero y Sergio Galleguillo, junto con Ahyré, Peteco con Riendas Libres, Dúo Coplanacu y Teresa Parodi.

La programación continuará con Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, OrellanaLucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Los Berbel y Dos Más Uno.

De esta manera, la segunda jornada volverá a combinar artistas consagrados con representantes de distintas generaciones del folklore.

Una experiencia que va más allá de los recitales

La propuesta de República Folklore no estará limitada a los shows. El festival también buscará recuperar diferentes espacios y costumbres vinculadas con la cultura popular argentina.

Habrá peñas, una pulpería tradicional y un patio dedicado a las comidas regionales, con sabores representativos de distintas partes del país.

Otro de los espacios será el Paseo de las Provincias, donde estarán presentes artesanías, industria y turismo de diferentes regiones argentinas.

El público también podrá participar de clases abiertas, disfrutar de pistas de baile al aire libre y acercarse a un espacio dedicado a los tradicionales juegos criollos.

Así, quienes asistan tendrán la posibilidad de participar activamente de la experiencia y no limitarse únicamente a observar los recitales.

El folklore argentino tendrá su propio espacio en Buenos Aires

Argentina cuenta con más de 500 festivales folklóricos distribuidos a lo largo del país. Estos encuentros forman parte de una tradición que desde hace décadas mantiene vigente una de las expresiones culturales más importantes de la identidad argentina.

En ese escenario, República Folklore busca sumar una nueva propuesta desde la Ciudad de Buenos Aires y contribuir a la difusión de un género que continúa evolucionando.

El festival reunirá a artistas de distintas generaciones y propone un punto de encuentro entre quienes conocen el folklore desde hace décadas y quienes comenzaron a descubrirlo recientemente.

El Parque de la Ciudad será el escenario

El Parque de la Ciudad fue elegido como sede del festival. El predio cuenta con amplias áreas verdes, múltiples accesos e infraestructura para recibir a miles de personas.

Su ubicación dentro de Buenos Aires facilita el acceso tanto para quienes viven en el Área Metropolitana como para quienes lleguen desde diferentes puntos del país.

Además, el espacio tiene antecedentes como sede de importantes eventos musicales realizados en Argentina, entre ellos Buenos Aires Trap, Creamfields y Ultra Buenos Aires.

Una estética inspirada en las tradiciones argentinas

El festival también tendrá una identidad visual propia. La propuesta gráfica toma como punto de partida los tejidos del folklore, su estructura modular, los colores intensos y diferentes elementos de la iconografía popular.

El concepto utiliza cuatro colores llevados al máximo, con una estética de maximalismo latinoamericano. A su vez, una grilla inspirada en la estructura de los tejidos se transforma en uno de los elementos centrales de la identidad gráfica.

El crecimiento del folklore en Spotify

La llegada de República Folklore también coincide con un crecimiento del género en las plataformas digitales.

De acuerdo con datos de Spotify, el folklore argentino registró un crecimiento del 85% entre 2020 y 2025.

Las reproducciones, además, aumentaron un 1.645% entre 2015 y 2025, mientras que más de 16,5 millones de playlists creadas por usuarios de todo el mundo incluyen folklore argentino.

Otro dato destacado es la incorporación del género entre las nuevas generaciones. Según la información difundida, la Generación Z suma cada vez más al folklore dentro de su identidad musical, mostrando el vínculo entre tradición y nuevas formas de consumo.

Una celebración para quienes llevan el folklore en la sangre

Porque para quienes aman el folklore, hay canciones que no son simplemente canciones: son recuerdos, reuniones familiares, viajes, bailes y momentos compartidos. Son esas melodías que pasan de una generación a otra y siguen encontrando nuevas voces sin perder su esencia.

República Folklore propone justamente ese encuentro: volver a cantar juntos, descubrir artistas, bailar, compartir una comida y celebrar una parte de nuestra cultura que sigue viva y se transforma con el paso del tiempo.

Para los que crecieron con estas canciones y para quienes recién empiezan a descubrirlas, será una oportunidad de encontrarse con algo que va mucho más allá de un escenario: el folklore como una manera de sentir, recordar y compartir lo que somos.