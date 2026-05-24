Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas

Ricardo Arjona vuelve a hacer historia en Argentina. Luego de agotar 14 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, el artista anunció tres nuevas fechas para el 1, 2 y 5 de julio de 2026, alcanzando un récord absoluto de 17 conciertos en uno de los recintos más importantes del país.

La demanda por parte del público fue tan contundente que las entradas para las funciones originalmente anunciadas se agotaron en tiempo récord. Los shows programados para el 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo ya son completamente sold out, consolidando una vez más el enorme vínculo del cantante con el público argentino.

Ricardo Arjona agotó 14 funciones y sumó tres nuevas fechas en el Movistar Arena

En cada presentación, Arjona despliega un recorrido musical que combina algunos de los mayores clásicos de su carrera, como "Marta", "Mujer de lujo", "Señora de las Cuatro Décadas", "Te Conozco" y "Acompáñame a estar solo", junto a canciones de su más reciente etapa artística como "Despacio que hay prisa". El cierre de cada noche llega con himnos como "Fuiste Tú", "Minutos" y "Mujeres", generando una experiencia cargada de emoción y nostalgia.

La gira "Lo Que El Seco No Dijo" es considerada la producción más ambiciosa de toda la carrera del artista guatemalteco. Con una puesta en escena monumental, una escenografía impactante y un despliegue técnico de primer nivel, el show propone una experiencia sensorial que trasciende lo musical y se convierte en uno de los espectáculos más importantes del año.

El tour "Lo Que El Seco No Dijo" se convirtió en uno de los fenómenos musicales del año

El tour comenzó oficialmente el 30 de enero de 2026 con un concierto sold out en el Allstate Arena de Chicago y contempla más de 35 fechas entre Estados Unidos y Puerto Rico. Además, llega después de la histórica residencia de 23 conciertos que el artista realizó en Guatemala durante finales de 2025.

Arjona también confirmó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado "Lo Que El Seco No Dijo", del que aseguró que es uno de los mejores trabajos de toda su carrera.

La relación entre Ricardo Arjona y Argentina continúa consolidándose con cifras históricas. En 2022 realizó ocho funciones agotadas en el Movistar Arena y en 2023 cerró su gira "Blanco y Negro" con dos estadios Vélez completamente sold out.

A lo largo de su trayectoria Ricardo, también protagonizó 34 conciertos en el Luna Park durante su gira "Adentro", además de múltiples presentaciones agotadas en GEBA, La Bombonera, Vélez, DirecTV Arena y el Orfeo Superdomo de Córdoba.

Cuándo y dónde comprar las entradas para las nuevas fechas de Ricardo Arjona

Las entradas para las nuevas funciones de Ricardo Arjona en el Movistar Arena estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo a las 9:30 AM. Los nuevos shows serán el 1, 2 y 5 de julio de 2026 y los tickets podrán adquirirse únicamente a través del sitio oficial de Movistar Arena Argentina.