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Ricardo Mollo fue declarado Ciudadano Ilustre de Pergamino

El líder de Divididos recibió la distinción durante la inauguración del renovado Teatro San Martín, un espacio que guarda recuerdos de su infancia. Además, compartió escenario con músicos locales.

Cecilia Andrea Bello
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Ricardo Mollo fue declarado Ciudadano Ilustre de Pergamino, la ciudad bonaerense donde nació y creció. La distinción se realizó durante la inauguración del renovado Teatro San Martín, en una jornada especialmente significativa para la cultura local.

El reconocimiento llegó antes de una de las funciones de Mora Godoy y celebró la extensa trayectoria de Mollo como guitarrista, cantante, compositor y productor, además de su recorrido como integrante de Sumo y líder de Divididos.

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 Ricardo Mollo fue declarado Ciudadano Ilustre de Pergamino

Un reconocimiento a sus raíces 

Al recibir la distinción, Mollo destacó el vínculo emocional que mantiene con Pergamino y, especialmente, con el Teatro San Martín: "Es muy lindo volver a este lugar donde yo venía con mis viejos al cine. Y ahora está remodelado y hermoso".

El reconocimiento fue establecido mediante el Decreto Nº 2356/2026, firmado por el intendente Javier Martínez, que destaca la trascendencia nacional e internacional de la carrera del músico y el orgullo de la ciudad por uno de sus artistas más reconocidos.

La distinción se suma a la que Mollo ya había recibido como Pergaminense Sobresaliente por parte del Honorable Concejo Deliberante en 2010.

El líder de Divididos recibió la distinción durante la inauguración del renovado Teatro San Martín
El líder de Divididos recibió la distinción durante la inauguración del renovado Teatro San Martín

Música y encuentro con artistas locales 

La noche también tuvo un momento especial cuando Mollo compartió escenario con Connie y Pablo, músicos de Pergamino con quienes había tomado contacto a través de Internet luego de conocer una versión de una canción de Divididos realizada por ellos.

Juntos interpretaron "Como un cuento" y "Spaghetti del rock", provocando una ovación del público.

Además, el músico recibió un regalo realizado por José, un luthier local: un cajón, gesto que sumó otro componente especial a su regreso a la ciudad.

De esta manera, la inauguración del renovado Teatro San Martín no solo marcó la recuperación de un espacio emblemático para Pergamino, sino que también se convirtió en una noche de homenaje a Ricardo Mollo, quien volvió a encontrarse con sus raíces y con la comunidad artística de la ciudad que lo vio nacer.

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