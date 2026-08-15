Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con autismo: "Explica muchísimas cosas"

Robbie Williams sorprendió al revelar públicamente que fue diagnosticado con autismo. El cantante británico, que durante años habló abiertamente sobre su salud mental y su diagnóstico de TDAH, contó que recientemente descubrió que también está dentro del espectro autista.

La confesión se produjo durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en Londres, donde el ex integrante de Take That explicó cómo recibió el diagnóstico y aseguró que encontrar una explicación a ciertos comportamientos le permitió comprender mejor algunos aspectos de su personalidad.

"Tengo TDAH, y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, lo cual me encanta porque explica muchísimas cosas", expresó Williams.

El artista incluso se tomó la situación con humor y contó que ahora utiliza el diagnóstico como una forma de explicar algunas de sus conductas: "Ahora es mi salvoconducto, y por todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista'".

Robbie Williams habló abiertamente sobre su diagnóstico de autismo y su experiencia con el TDAH

Robbie Williams habló sobre su TDAH y su forma de pensar

Durante la charla, Williams también explicó cómo experimenta su diagnóstico de TDAH y cómo puede concentrarse intensamente en determinados temas, mientras que otras situaciones cotidianas le resultan mucho más difíciles.

"Con el TDAH puedes concentrarte por completo en algo al 1000 por ciento, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes. Pregúntales a mis hijos", comentó entre risas.

El cantante señaló además que una de sus principales obsesiones es la creación artística y que encuentra en la imaginación una manera de canalizar aquello que le genera preocupación.

"Lo que me obsesiona por completo es crear imágenes y hacer cosas graciosas", explicó. Según detalló, su creatividad también funciona como una herramienta para alejarse de pensamientos que pueden provocarle miedo o ansiedad.

Williams ejemplificó esta situación al contar que recientemente, mientras viajaba en avión, tuvo un pensamiento intrusivo relacionado con la posibilidad de tener poderes sobrenaturales y provocar un accidente.

"Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando", señaló, antes de explicar que intenta entrenar su mente para enfocarse en actividades creativas en lugar de quedar atrapado en ese tipo de pensamientos.

El cantante también habló de ansiedad y depresión

La salud mental es un tema que Robbie Williams abordó públicamente durante buena parte de su carrera. El artista también habló en distintas oportunidades sobre sus experiencias con la ansiedad y la depresión, además de referirse a los pensamientos intrusivos que atraviesa.

En 2024, durante una entrevista con NME vinculada al estreno de Better Man, su película biográfica, Williams se definió como una persona neurodivergente y habló de algunas características que, según contó, forman parte de su manera de relacionarse con los demás.

En aquella oportunidad también había mencionado la posibilidad de encontrarse dentro del espectro autista, algo que ahora confirmó tras recibir el diagnóstico.

Williams también se refirió a la ansiedad, la creatividad y los pensamientos intrusivos que atraviesa

A lo largo de los años, el cantante convirtió sus experiencias personales en parte de su discurso público y también en material para su música y sus proyectos audiovisuales. Con esta nueva revelación, Williams vuelve a hablar de su salud mental desde una mirada personal y, fiel a su estilo, combinando sinceridad con humor.