Robbie Williams volvió a cantar en Argentina y se tomó con ironía su historia con Amalia Granata: "Me acosté hace 20 años.."

El regreso de Robbie Williams a la Argentina tuvo todos los condimentos que sus seguidores esperaban.

Después de 20 años de ausencia, el artista británico desembarcó nuevamente en Buenos Aires para brindar una serie de tres conciertos en el Movistar Arena.

Durante su primer show, el exintegrante de Take That aprovechó una pausa para conversar con el público y, fiel a su estilo, recurrió al humor para referirse a uno de los episodios más recordados de su anterior visita al país: su historia con Amalia Granata.

Robbie Williams pidió disculpas por haber tardado tanto en regresar

Antes de meterse de lleno en la particular anécdota, Williams habló sobre su extensa ausencia de los escenarios argentinos.

"Siento mucho haber tardado tanto. Perdón por... ¡los 20 años que pasaron!", expresó frente a la multitud.

El músico también hizo referencia al momento personal que atravesaba cuando visitó por última vez el país y explicó que su demora tuvo relación con aquella etapa de su vida.

"Es culpa mía, culpa mía. Fue lamentable. Por aquel entonces estaba en rehabilitación. Pero ahora estoy bien", reconoció.

La confesión fue recibida con aplausos y risas, pero el cantante todavía tenía preparada otra sorpresa para el público argentino.

La ironía de Robbie Williams sobre Amalia Granata

En medio de la charla, Williams decidió llevar la conversación hacia aquella vieja historia que durante años formó parte de la agenda mediática argentina.

"¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?", lanzó el cantante.

La frase generó inmediatamente gritos y risas entre los espectadores. El nombre de Amalia Granata apareció implícitamente en la escena debido al conocido relato sobre el supuesto encuentro que ambos habrían tenido durante la visita del músico en 2004.

Pero Williams decidió jugar todavía más con las expectativas y aclaró: "No es la que ustedes creen".

El misterioso Diego que apareció en la pantalla

La situación tomó un giro inesperado cuando la pantalla gigante mostró a un espectador entre el público.

Williams lo observó y decidió improvisar con él, construyendo un momento que provocó una de las mayores carcajadas de la noche.

"No lo reconocí porque ahora lleva barba. Siempre tan amoroso. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Me alegra volver a verte, Diego. ¡Qué alegría!", expresó.

El músico utilizó así el humor para jugar con una historia que lleva más de dos décadas circulando en Argentina y que, esta vez, volvió a aparecer en medio de uno de sus conciertos.

Amalia Granata y el Hotel Faena: el detalle que reavivó la historia

La referencia de Williams cobró todavía más repercusión porque, horas antes del espectáculo, Amalia Granata había sido vista ingresando al Hotel Faena, lugar donde se aloja el artista durante su estadía en Buenos Aires.

La imagen volvió a poner en escena una historia que comenzó en 2004, cuando el cantante británico llegó al país para participar de Videomatch.

Aquel episodio fue relatado públicamente por Granata años después y volvió a tomar fuerza con el regreso del músico a la Argentina.

Qué contó Amalia Granata sobre su encuentro con Robbie Williams

Meses atrás, durante una entrevista en La noche de Mirtha, Granata recordó cómo se habría producido aquel primer encuentro.

La entonces joven argentina contó que se encontraba en el lobby de un hotel junto a un amigo que trabajaba en el canal cuando Williams se acercó a conversar con ella.

"Cuando él vino hace muchos años, yo estaba en el lobby del hotel con un amigo que trabajaba en el canal. Mientras lo esperaba, él se acercó, nos pusimos a hablar y pasó lo que los adultos hacen cuando se conectan", relató en la mesa de Mirtha.

La historia, que quedó instalada durante años en los medios, volvió ahora al centro de la escena gracias al propio cantante.

El capítulo que habría continuado en Beverly Hills

En aquella misma conversación televisiva, Granata también aseguró que el vínculo tuvo una segunda parte fuera de la Argentina.

Según contó, llegó a viajar a Estados Unidos para visitar al músico en su casa de Beverly Hills.

La comunicación entre ambos tampoco habría sido sencilla. Granata explicó que por entonces no hablaba inglés, mientras que Williams no manejaba español, por lo que tuvieron que recurrir a distintas herramientas para poder entenderse.

"Cuando me hablaba despacio yo le entendía y si no, usábamos la tecnología para traducir", recordó.

Una vieja historia que volvió con humor

A más de dos décadas de aquella visita, Robbie Williams regresó a Buenos Aires y decidió recuperar aquella historia desde un lugar completamente diferente: la ironía.

Así, una historia que comenzó durante su visita de 2004 volvió a escena en su regreso a la Argentina, esta vez con Robbie Williams como protagonista y con el humor como ingrediente principal.



