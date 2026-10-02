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Robbie Williams volvió a la Argentina y homenajeó a Maradona y Messi

Después de 20 años, el artista británico se reencontró con el público argentino en el primero de sus tres shows agotados en el Movistar Arena. Durante la noche, recordó a Diego Maradona, habló de Lionel Messi y mostró una bandera argentina con las imágenes de ambos futbolistas junto a la suya.

Cecilia Andrea Bello
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Robbie Williams volvió a presentarse en Argentina después de dos décadas y tuvo un primer encuentro con el público local cargado de música, recuerdos y referencias muy argentinas. El cantante británico comenzó este miércoles 1 de octubre su serie de tres shows agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Williams hizo referencia a Diego Maradona y Lionel Messi, dos de los máximos referentes del fútbol argentino.

&nbsp;Robbie Williams mostró una bandera argentina con Maradona y Messi&nbsp;
 Robbie Williams mostró una bandera argentina con Maradona y Messi 

Robbie Williams habló de Maradona y Messi 

Durante el concierto, el artista recordó el Mundial de México 1986 y, puntualmente, el partido entre Argentina e Inglaterra y la famosa "Mano de Dios" de Maradona.

"Diego Maradona, Lionel Messi, ustedes, afortunados bastardos, jodidamente increíbles. Adoro a ambos, porque en 1986 hizo La Mano de Dios y no me importa porque ese segundo es el mejor de la historia del fútbol".

Williams también destacó el privilegio de que Argentina haya tenido a ambos futbolistas y bromeó con el público sobre la presencia de dos figuras que marcaron la historia del deporte.

La referencia a Maradona no quedó solamente en sus palabras. Durante el show, el cantante también mostró una bandera argentina que llevaba su propia imagen junto a las de Diego Maradona y Lionel Messi.

Una bandera con tres protagonistas 

El gesto apareció en medio de su regreso al país después de 20 años y rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche.

La bandera reunió a Williams con dos de los grandes ídolos del deporte argentino, en un show que continuará este jueves 2 de octubre y tendrá una tercera presentación el domingo 4, todas con localidades agotadas.

&nbsp;El artista recordó a Maradona y habló sobre Messi durante el show&nbsp;
 El artista recordó a Maradona y habló sobre Messi durante el show 

El regreso de Robbie Williams a Buenos Aires forma parte de su actual etapa artística, en la que presenta canciones de su más reciente álbum, "BRITPOP", junto a algunos de los clásicos que marcaron su trayectoria.

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