Robbie Williams volvió a la Argentina y homenajeó a Maradona y Messi

Robbie Williams volvió a presentarse en Argentina después de dos décadas y tuvo un primer encuentro con el público local cargado de música, recuerdos y referencias muy argentinas. El cantante británico comenzó este miércoles 1 de octubre su serie de tres shows agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Williams hizo referencia a Diego Maradona y Lionel Messi, dos de los máximos referentes del fútbol argentino.

Robbie Williams mostró una bandera argentina con Maradona y Messi

Robbie Williams habló de Maradona y Messi

Durante el concierto, el artista recordó el Mundial de México 1986 y, puntualmente, el partido entre Argentina e Inglaterra y la famosa "Mano de Dios" de Maradona.

"Diego Maradona, Lionel Messi, ustedes, afortunados bastardos, jodidamente increíbles. Adoro a ambos, porque en 1986 hizo La Mano de Dios y no me importa porque ese segundo es el mejor de la historia del fútbol".

Robbie Williams %uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F en Buenos Aires: "El gol de Maradina a los ingleses es el mejor de la historia". pic.twitter.com/U7erA1E89B — Veronica Brunati (@verobrunati) October 2, 2026

Williams también destacó el privilegio de que Argentina haya tenido a ambos futbolistas y bromeó con el público sobre la presencia de dos figuras que marcaron la historia del deporte.

La referencia a Maradona no quedó solamente en sus palabras. Durante el show, el cantante también mostró una bandera argentina que llevaba su propia imagen junto a las de Diego Maradona y Lionel Messi.

Una bandera con tres protagonistas

El gesto apareció en medio de su regreso al país después de 20 años y rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche.

La bandera reunió a Williams con dos de los grandes ídolos del deporte argentino, en un show que continuará este jueves 2 de octubre y tendrá una tercera presentación el domingo 4, todas con localidades agotadas.

El artista recordó a Maradona y habló sobre Messi durante el show

El regreso de Robbie Williams a Buenos Aires forma parte de su actual etapa artística, en la que presenta canciones de su más reciente álbum, "BRITPOP", junto a algunos de los clásicos que marcaron su trayectoria.