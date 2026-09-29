Roberto Edgar, líder del grupo Volcán, se suma a la política y busca ser intendente por La Libertad Avanza: "Tengo esperanza y mucha fe"

Cada vez son más las figuras provenientes del espectáculo, el deporte, los medios y otros ámbitos alejados de la política tradicional que deciden involucrarse en la vida pública. Ahora, el cantante de cumbia Roberto Edgar, líder del grupo Volcán, dio ese paso en Misiones y se incorporó a La Libertad Avanza (LLA), con la intención de competir por la intendencia de Puerto Iguazú en 2027.

El artista, conocido por canciones como "Esa malvada", formalizó su llegada al espacio y recibió el respaldo del titular de LLA en Misiones, Adrián Núñez. La incorporación se produjo después de que Edgar confirmara públicamente que quería disputar la conducción de la ciudad donde nació.

Roberto Edgar quiere ser intendente de Puerto Iguazú

El líder de Volcán fue contundente al referirse a su futuro y expresó: "Quiero ser candidato a intendente de Puerto Iguazú".

Su posible desembarco en la política no implica, al menos por ahora, un alejamiento de la música. El cantante explicó que ambas actividades podrían convivir y sostuvo: "la música es mi cable a tierra, pero si asumo esta responsabilidad, la prioridad va a ser la política, pero voy a necesitar ese cable a tierra. La música me hace muy feliz, si digo que dejo voy a dejar la música, te mentiría".

En declaraciones previas, Edgar ya había confirmado que su decisión de competir por la intendencia estaba tomada y que buscaba definir el espacio político que acompañaría su proyecto.

Por qué se sumó a La Libertad Avanza

Roberto Pascual Rodas, su verdadero nombre, explicó que decidió incorporarse a LLA porque se siente "identificado" con las políticas del gobierno de Javier Milei.

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir ese espacio, expresó: "Tengo esperanza y mucha fe, si bien faltan muchas cosas, no pierdo las esperanzas".

El cantante también se mostró "esperanzado en que todo esto se va a solucionar" y vinculó su decisión con su intención de involucrarse en los problemas de su ciudad.

La incorporación fue comunicada por La Libertad Avanza Misiones, que lo presentó como nuevo referente del espacio en Puerto Iguazú.

El problema que más preocupa al cantante

Entre las cuestiones que el artista señaló como una de sus principales preocupaciones aparece el creciente "consumo de paco" en Puerto Iguazú.

El artista habló especialmente de la situación de los jóvenes y de cómo la problemática impacta en una ciudad que recibe una importante cantidad de turistas.

"Ya se ha difundido a nuestros jóvenes deambulando por las calles en medio de los turistas. Es una ciudad de 90 mil habitantes, pero no deja de ser un pueblo, nos conocemos la mayoría y me toca vivir esta problemática con gente amiga, familiares, tengo un hijo de 12 y otro de 2 y pienso en el futuro de ellos", comentó.

Su preocupación, según explicó, también está atravesada por su propia experiencia cotidiana en la ciudad y por el futuro de sus hijos.

El armado libertario en Puerto Iguazú

La llegada de Edgar se produce mientras los distintos espacios políticos comienzan a delinear sus movimientos de cara a 2027.

Desde las redes sociales de La Libertad Avanza Misiones destacaron su incorporación y señalaron que la llegada del cantante "fortalece la presencia de las ideas de la libertad en una ciudad clave de la provincia, sumando compromiso, organización y trabajo territorial".

El espacio también publicó: "Cada vez somos más los que decidimos involucrarnos para construir una Misiones distinta".

La definición partidaria llegó pocos días después de que Edgar anunciara su intención de competir por la intendencia y cerrara públicamente el interrogante sobre qué espacio político acompañaría su proyecto.

De los escenarios de Volcán a la política

Roberto Edgar construyó gran parte de su trayectoria en la música tropical como líder de Volcán, grupo que alcanzó gran popularidad durante los años 90 y que tiene entre sus canciones más conocidas "Esa malvada".

Ahora, el cantante suma una faceta completamente diferente a su recorrido y busca llevar su experiencia y su conocimiento de Puerto Iguazú al terreno político.

El propio artista había explicado antes de definir su pertenencia partidaria que quería involucrarse de manera directa en la ciudad. "Vengo de la música, durante décadas me dediqué a darles alegrías a la gente, un poco de diversión. Ahora llegó el momento de trabajar más profundamente para ellos", había expresado.

Una decisión que ya tiene la mirada puesta en 2027

Con su incorporación a La Libertad Avanza, Roberto Edgar formalizó su primer vínculo partidario público después de anunciar que buscará competir por la intendencia de Puerto Iguazú.

Mientras continúa ligado a la música y a Volcán, el cantante comienza a transitar un camino diferente, esta vez con la mirada puesta en la ciudad donde nació.