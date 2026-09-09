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Ronnie Wood llega a Rosario: cuándo y dónde comprar las entradas

El legendario músico se presentará el 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano, además de su show del 6 de noviembre en Buenos Aires. Será la primera presentación solista de Wood en Rosario, al frente de Ronnie Wood & His Ammo Band.

Cecilia Andrea Bello
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Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, llegará por primera vez como solista a Rosario. El músico se presentará el 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano, al frente de Ronnie Wood & His Ammo Band, con Imelda May como artista invitada.

La fecha será parte de su tour sudamericano, que también pasará por Brasil y Chile. En Argentina, además, Wood tocará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde quedan los últimos tickets.

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 Ronnie Wood llega por primera vez como solista a Rosario 

El músico presentará un recorrido por sus seis décadas de trayectoria, con canciones de Fearless: The Anthology 1965-2025, la colección de 38 temas que reúne diferentes etapas de su carrera, desde sus primeros proyectos hasta su historia junto a los Rolling Stones.

La relación de Wood y los Rolling Stones con Argentina es especial. La banda se presentó en el país en 1995, 1998, 2006 y 2016, con shows que reunieron a más de 900 mil espectadores.

Entradas: cuándo y dónde comprarlas

Para el show de  Ronnie Wood  en Rosario, las entradas estarán disponibles únicamente a través de Turbo Entrada. La preventa Santander Visa comenzará el 10 de septiembre a las 12:00, mientras que la venta general será desde el 11 de septiembre.

En Buenos Aires, los tickets se encuentran disponibles a través de MovistarArena.com.ar, con 6 cuotas sin interés con Santander Visa.

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