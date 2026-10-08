¿Se viene el casamiento? Maria Becerra habló de sus planes con J Rei y soltó una frase reveladora: "Tenemos muchas ganas"

Entre los escenarios, los nuevos proyectos y las novedades de su vida sentimental, Maria Becerra se tomó un momento para hablar de uno de los acontecimientos que más ilusión le genera fuera de la música: su casamiento con J Rei.

La Nena de Argentina, confirmó que ambos tienen muchas ganas de pasar por el altar. Sin embargo, sus respectivas agendas laborales representan un obstáculo a la hora de encontrar el momento indicado para organizar la celebración.

En una escena musical en la que figuras como Lali y Tini también despiertan interés por sus historias personales y casamientos en puerta, la artista de Quilmes compartió detalles de sus planes y dio una señal sobre cuándo podría concretarse la boda.

"Somos muy patria y familia": la confesión de Maria Becerra

Al ser consultada sobre su relación y los proyectos que comparte con el cantante, Becerra dejó en claro que el deseo de formalizar su vínculo sigue más vigente que nunca.

"Nosotros estamos comprometidos hace casi dos años, si no me equivoco, y bueno, obviamente queremos casarnos ya. Somos muy patria y familia nosotros", expresó.

Sus palabras reflejaron las ganas que tienen de celebrar su unión, aunque la intención de casarse no significa que ya exista una fecha confirmada.

La cantante explicó que tanto ella como J Rei tienen compromisos profesionales que dificultan encontrar el tiempo necesario para preparar el evento como les gustaría.

"Tenemos muchas ganas, pero la agenda de los dos está muy difícil, muy complicada y atareada. Queremos poder darnos el tiempo a pensarlo, organizarlo y hacer las cosas bien porque nos gustaría hacer algo lindo", agregó.

De esta manera, la pareja dejó en claro que no quiere improvisar uno de los momentos más importantes de su historia juntos.

¿María Becerra y J Rei se casarán en 2027?

La posibilidad de ponerle fecha al casamiento también apareció durante la charla. Frente a la consulta sobre cuándo podrían concretar sus planes, la artista deslizó una pista que apunta al año próximo.

"Posibilidades hay. El 2027 seguro me lo tomo más sabático", adelantó María.

La frase abrió la puerta a la posibilidad de que la cantante tenga una agenda menos exigente durante ese período y pueda dedicarle más tiempo a su vida personal. Sin embargo, no confirmó que la boda vaya a celebrarse en 2027 ni dio precisiones sobre una fecha.

Por ahora, el calendario sigue siendo una incógnita. Lo que sí quedó claro es que las ganas de dar el siguiente paso están presentes y que ambos quieren encontrar las condiciones adecuadas para disfrutar de la celebración.

Una relación que atravesó momentos difíciles

María Becerra y J Rei consolidaron su relación desde 2022 y, a lo largo de su historia, atravesaron experiencias personales complejas, entre ellas pérdidas de embarazos y delicados problemas de salud.

En ese contexto, la posibilidad de casarse representa un proyecto importante para la pareja, que continúa construyendo su futuro en medio de las exigencias de sus carreras artísticas.

Mientras la cantante mantiene sus compromisos musicales y profesionales, la boda permanece entre los planes pendientes de los dos.

Maria Becerra y J Rei en las buenas y en las malas

Maria Becerra y J Rei, con la mirada puesta en el futuro

Aunque todavía no hay una fecha confirmada, las declaraciones de La Nena de Argentina dejaron en evidencia que el casamiento es un deseo compartido y que la pareja busca el momento indicado para hacerlo realidad.

La posibilidad de tomarse un período más tranquilo en 2027 alimenta las expectativas, pero habrá que esperar para saber si ese año finalmente será el elegido.

Por ahora, María y J Rei priorizan organizar una celebración a su medida, sin dejar que las obligaciones laborales les impidan disfrutar de una decisión que ambos esperan con entusiasmo.