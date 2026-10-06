Sebastián Mendoza, Un Poco de Ruido, Soledad y Q'Lokura: todos los shows de la despedida de Messi en el Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá como escenario este martes 6 de octubre al estadio Monumental, donde el equipo campeón del mundo enfrentará a Benín desde las 20.

La jornada comenzará varias horas antes del partido. Las puertas del estadio abrirán a las 16 y, desde las 17:30, habrá una programación especial con shows musicales, animación y distintas actividades para acompañar una noche que tendrá a Messi como protagonista.

Las entradas para el partido están agotadas.

Sebastián Mendoza será uno de los encargados de ponerle música a la previa

Todos los shows en el Monumental

La música comenzará a las 17:30 y continuará durante toda la jornada.

17:30: Un Poco de Ruido y banda en vivo.

17:40: Sebastián Mendoza.

17:50: Román, el Original.

18:00: Amar Azul.

18:10: Santi Cairo.

18:20: Q'Lokura.

18:40: Un Poco de Ruido, con la animación.

19:00: Damas Gratis.

20:00: Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino.

20:00: comienza el partido entre Argentina y Benín.

Qué habrá durante el entretiempo y después del partido

Durante el entretiempo se presentará Gaspar Benegas.

Una vez finalizado el encuentro, la celebración continuará con un espectáculo de drones y fuegos artificiales, previsto para las 22:03.

El cierre musical estará a cargo de Soledad, desde las 22:10, y Ulises Bueno, a partir de las 22:15. Para las 22:30, la organización anticipó una sorpresa como cierre de la noche.

Soledad y Ulises Bueno estarán a cargo del cierre

Fan Fest "Gracias, Leo"

La celebración también tendrá su propia previa fuera del estadio. El Fan Fest AFA "Gracias, Leo" comenzará al mediodía en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria y se extenderá hasta la medianoche.

El espacio contará con música, propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y la presencia de artistas, invitados, influencers y streamers. Además, los hinchas podrán seguir en pantalla gigante el partido entre Argentina y Benín.

Entre los shows anunciados estarán Kapanga, que se presentará entre las 17:30 y las 18:30, y La T y La M, que continuará hasta las 19:30.

El Fan Fest "Gracias, Leo" tendrá música, juegos y actividades para los hinchas desde el mediodía

Cortes de calles y operativo de seguridad

Por la cantidad de público prevista, habrá un importante operativo de seguridad y tránsito en los alrededores del Monumental. El dispositivo contará con más de 1000 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de seguridad privada, agentes de tránsito y equipos de prevención.

Entre los principales cortes se encuentran:

Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.

Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna .

Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

Con las tribunas agotadas y una programación que comenzará desde la tarde, el Monumental se prepara para una jornada especial alrededor de la última presentación de Messi con la Selección argentina ante el público local.