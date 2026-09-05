Sebastián Yatra rompió el silencio y opinó sobre el conflicto de Tini Stoessel y su papá: qué dijo

Sebastián Yatra y Tini Stoessel protagonizaron durante un poco más de un año una de las historias de amor que más llamó la atención de sus seguidores. La relación entre ambos despertó una enorme expectativa entre sus fanáticos y, durante el tiempo que estuvieron juntos, se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del ambiente artístico.

Aunque aquella historia quedó atrás y cada uno continuó con su vida personal y profesional, el vínculo entre los dos artistas todavía genera interés cada vez que alguno menciona al otro. Por eso, durante una reciente aparición pública de Yatra, una pregunta sobre la cantante y su familia no pasó desapercibida.

El colombiano estuvo en Monterrey, México, para participar de la inauguración de una exclusiva joyería. Allí habló sobre sus próximos proyectos musicales y también respondió algunas consultas vinculadas con su presente personal. Entre ellas, tuvo que referirse a la situación que actualmente atraviesan La Triple T y su papá.

Qué dijo Sebastián Yatra sobre Tini y su papá

La relación entre ambos artistas forma parte del pasado, pero el interés por ambos continúa. En esta oportunidad, el cantante fue consultado directamente por la situación que atraviesa su ex con su padre.

Yatra decidió mantener distancia y evitó hacer interpretaciones sobre un tema que, según explicó, no conoce en profundidad.

"La verdad es que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información, siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho", expresó.

Con esas palabras, el cantante dejó clara su postura: no quiere opinar ni alimentar versiones sobre una situación familiar de la que no tiene todos los detalles. Al mismo tiempo, remarcó el cariño que conserva por Tini y por su familia.

La respuesta de Yatra sobre el casamiento de Tini

Durante el encuentro con la prensa, Sebastián Yatra también recibió una pregunta relacionada con la nueva etapa sentimental de su expareja.

Cuando le consultaron qué le parecía que Tini estuviera por casarse, el artista respondió de manera breve y directa: "Bien".

Sin entrar en mayores detalles, Yatra evitó extenderse sobre el tema y mantuvo el mismo tono prudente que había utilizado al hablar de la situación familiar de la cantante.

Sebastián Yatra prepara nueva música

Más allá de las preguntas relacionadas con Tini, el cantante colombiano también contó detalles de su presente profesional.

Yatra reveló que ya trabaja en nueva música, con canciones en las que volverá a explorar algunos de los temas que marcaron su carrera: el amor y el desamor.

De esta manera, el artista prepara una nueva etapa musical en la que las emociones y las historias sentimentales volverán a ocupar un lugar importante.

"Mi corazón está muy bien": cómo se encuentra Yatra

La conversación también giró hacia la vida sentimental del propio Sebastián Yatra.

Cuando le preguntaron cómo se encuentra actualmente en el amor, el cantante respondió: "Mi corazón está muy bien".

Y sumó una frase que refleja su manera de atravesar este momento: "Estoy abierto a la vida".

Así, Yatra dejó en claro que se encuentra bien en el plano personal y que encara esta etapa con una actitud abierta frente a lo que pueda suceder.

Un capítulo del pasado que todavía genera interés

La historia entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel quedó atrás, pero el recuerdo de aquella relación continúa presente entre sus seguidores. Ambos construyeron carreras propias y siguieron diferentes caminos después de la separación.

Ahora, ante las preguntas por el momento que atraviesa la cantante junto a su papá, Yatra eligió no involucrarse y fue cuidadoso con sus palabras.

Su mensaje fue claro: prefiere no hablar sobre aquello que no conoce en profundidad, aunque no dudó en expresar sus mejores deseos para Tini y su familia.

Mientras tanto, el colombiano continúa enfocado en sus nuevos proyectos musicales y prepara canciones en las que, una vez más, el amor y el desamor tendrán un papel central.







