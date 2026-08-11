Shakira, Maluma, J Balvin, y otros artistas, se solidarizaron tras el terremoto en Colombia: los mensajes en las redes sociales

Un fuerte terremoto sacudió Colombia el lunes pasado y generó preocupación entre miles de personas. Ante la situación, distintos artistas colombianos recurrieron a sus redes sociales para expresar su solidaridad con quienes atravesaron momentos de angustia y compartir mensajes de acompañamiento.

Shakira, Maluma, J Balvin, Camilo, Fonseca, Manuel Turizo y Ryan Castro fueron algunas de las figuras que se hicieron eco de lo sucedido. Además de transmitir su preocupación, varios de ellos llamaron a la unión y se mostraron dispuestos a colaborar con las personas afectadas.

Shakira envió un mensaje a su país

Una de las primeras artistas en reaccionar fue Shakira, quien dedicó unas palabras a Colombia y a las familias que vivieron con preocupación el impacto del terremoto.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió la cantante.

La artista destacó además la capacidad de los colombianos para acompañarse frente a situaciones difíciles.

"En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros", sostuvo.

Luego agregó: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra".

Shakira también pidió prestar atención a las indicaciones que permitan conocer cómo colaborar de manera efectiva.

"Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", expresó.

El mensaje de Shakira en sus redes sociales

El mensaje de Shakira en sus redes sociales

Fonseca pidió unión para ayudar

Fonseca también utilizó sus redes para referirse al desastre natural que afectó al país.

El cantante manifestó su preocupación y compartió un mensaje breve, pero contundente: "Con el corazón en la mano por este desastre natural que estamos viviendo en Colombia".

Luego hizo un llamado a sus seguidores para acompañar a quienes lo necesitan: "Unámonos para ayudar".

El mensaje de Fonseca en sus redes sociales

Camilo contó cómo vivió las primeras horas

Otro de los artistas que expresó su angustia fue Camilo. El cantante explicó que todavía no se conocía la magnitud de las consecuencias y que había hablado con amigos que habían atravesado el momento.

"Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acaba de pasar en mi país", señaló.

Luego contó cómo lo afectaron las conversaciones que mantuvo con personas cercanas.

"Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor", expresó.

Camilo también aseguró que permanecería atento a las distintas maneras de colaborar.

"Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos", afirmó.

Además, pidió a sus seguidores que le enviaran información sobre iniciativas de ayuda a través de sus mensajes privados.

"Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción. Los amo", cerró.

El mensaje de Camilo en sus redes sociales

J Balvin envió fuerza a los afectados

J Balvin fue otra de las figuras que reaccionó ante lo ocurrido. El cantante manifestó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares.

"Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas", escribió.

Además, expresó su intención de movilizarse para colaborar: "Vamos a movernos de una pa ayudar la situación".

El mensaje de J Balvin en sus redes sociales

Maluma llamó a mantener la unión

Maluma también se mostró conmovido por la situación y dedicó un mensaje a las familias de las víctimas.

"Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar", manifestó.

El cantante anticipó además que compartiría información relacionada con distintas formas de asistencia.

"Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas", aseguró.

Finalmente, realizó un fuerte llamado a la unión de los colombianos: "Vamos Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".

El mensaje de Maluma en sus redes sociales

Manuel Turizo también expresó su preocupación

Manuel Turizo se sumó a los mensajes de solidaridad y envió fuerza a quienes se vieron afectados por el movimiento.

"Mucha fuerza para todas las personas afectadas por el temblor de hoy. Aquí voy a estar pendiente de todas las formas en las que podamos ayudar", expresó.

El cantante también remarcó la importancia de acompañarse durante el difícil momento.

"Aquí estamos para apoyarnos", sostuvo.

El mensaje de Manuel Turizo en sus redes sociales

Ryan Castro ofreció su ayuda

Por su parte, Ryan Castro compartió dos historias en sus redes sociales para referirse a la situación.

El artista comenzó preguntando por el estado de sus seguidores y sus familias: "Espero que estén bien y sus familias estén bien. Mucha fuerza. Dios nos cuide y nos proteja. Qué miedo lo que está pasando".

En una segunda publicación, ofreció su apoyo a quienes resultaron afectados.

"Vamos a ayudarnos todos en familia, cuenten conmigo en lo que pueda sumarme con la gente afectada, mucho amor a todos, estoy para ustedes", afirmó.

El mensaje de Ryan Castro en sus redes sociales

El mensaje de Ryan Castro en sus redes sociales

La música colombiana acompañó el difícil momento

Los mensajes de Shakira, Maluma, J Balvin, Camilo, Fonseca, Manuel Turizo y Ryan Castro tuvieron un denominador común: la preocupación por lo sucedido y el acompañamiento a las personas afectadas.

A través de sus redes sociales, los artistas buscaron transmitir fuerza y remarcar la importancia de la unión frente a una situación que generó incertidumbre.

Varios de ellos también manifestaron su intención de conocer las formas más efectivas de colaborar antes de compartir información con sus seguidores.

Un llamado a mantenerse unidos

Mientras comenzaban a conocerse las consecuencias del terremoto, las figuras de la música colombiana utilizaron sus plataformas para acompañar a su país.

Con mensajes cargados de preocupación, afecto y solidaridad, los artistas coincidieron en la necesidad de mantenerse cerca de las familias afectadas y buscar mecanismos para brindar asistencia.

El pedido que atravesó las distintas publicaciones fue claro: unirse, acompañarse y estar atentos a las formas de ayuda disponibles para quienes más lo necesitan.