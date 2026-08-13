Shakira tomó una drástica decisión con sus hijos: no tienen teléfono y no pueden usar YouTube

La relación de los chicos con la tecnología representa uno de los grandes desafíos de la crianza actual.

En el caso de Shakira, la artista decidió establecer reglas claras para Milan y Sasha y limitar el acceso cotidiano a los dispositivos y plataformas digitales.

La cantante explicó que sus hijos no tienen teléfono celular propio y que el acceso a internet permanece bajo supervisión. La decisión busca evitar que desde pequeños queden condicionados por los comentarios externos, los rumores, la exposición constante y la necesidad de buscar aprobación en las redes sociales.

"Mis hijos no tienen teléfono", contó la artista colombiana al explicar las reglas que mantiene en su casa.

Shakira busca mantenerlos alejados del ruido digital

La cantante no considera que la tecnología sea necesariamente negativa. Su postura se basa en establecer límites y acompañamiento para que sus hijos puedan aprender a utilizarla de manera responsable.

Milan y Sasha crecen en una situación particular: cualquier búsqueda relacionada con ellos puede llevar rápidamente a noticias, rumores y opiniones sobre su madre, su padre o la propia familia. Frente a ese escenario, Shakira intenta evitar que esa exposición influya en la manera en que los chicos se perciben a sí mismos.

Su intención también consiste en transmitirles que la felicidad y la autoestima no dependen de las redes sociales. Por eso busca que encuentren estímulos en actividades cotidianas, música, deporte, vínculos personales y momentos compartidos en familia.

También procura enseñarles que no necesitan buscar sus propios nombres en internet. Para la artista, aprender a ignorar parte de ese ruido representa una manera de cuidar su autoestima y permitirles transitar la infancia con una menor presión externa.

El iPad sí está permitido, pero con reglas estrictas

Aunque no tienen un celular propio, Milan y Sasha sí cuentan con un iPad. Sin embargo, el dispositivo no permanece disponible de manera permanente.

Según explicó Shakira, suele permitirles utilizarlo durante un momento determinado, generalmente los sábados por la mañana. Así, el uso de las pantallas queda dentro de una rutina con reglas conocidas por ambos.

La diferencia con un teléfono propio resulta importante: mientras un celular permite permanecer conectado prácticamente todo el tiempo, el iPad aparece como una herramienta de uso puntual y controlado.

La cantante busca que la tecnología no termine reemplazando otras experiencias ni se convierta en una medida del valor personal.

YouTube quedó directamente prohibido

Entre las restricciones que estableció la artista aparece una medida todavía más contundente: YouTube está prohibido para sus hijos.

La decisión responde a su intención de que sus hijos desarrollen primero, herramientas para interpretar aquello que encuentran en internet. Shakira considera importante que puedan distinguir entre información, entretenimiento, opinión y presión social antes de desenvolverse en el entorno digital con mayor autonomía.

El planteo no apunta solamente a reducir el tiempo frente a las pantallas. También busca controlar el tipo de contenidos al que acceden y evitar una exposición que, según la mirada de la cantante, todavía resulta innecesaria.

Una infancia atravesada por la fama

La situación familiar de Milan y Sasha agrega un elemento particular a esta decisión. Ser hijos de una artista de alcance mundial implica que cualquier aspecto de su vida puede convertirse rápidamente en contenido para medios, redes sociales y plataformas digitales.

La cantante cafetera intenta que esa realidad no ocupe un lugar central durante su infancia. Por eso también les enseña que no necesitan buscar sus propios nombres en internet ni tomar las opiniones de otras personas como una medida de su propio valor.

La cantante prefiere que puedan desarrollar sus intereses y relaciones personales sin estar constantemente pendientes de aquello que se publica sobre ellos o sobre su familia.

La estrategia de Shakira: prepararlos antes de darles autonomía

La artista sabe que no podrá mantener a sus hijos alejados de internet para siempre. La intención pasa por prepararlos antes de entregarles mayor autonomía digital.

En lugar de darles un teléfono y permitir que aprendan sobre la marcha, Shakira eligió retrasar ese momento. Primero quiere que adquieran herramientas para reconocer qué contenidos pueden ser confiables, cuáles forman parte del entretenimiento y cuáles pueden responder simplemente a opiniones o presiones externas.

La prohibición de YouTube y el acceso limitado al iPad forman parte de esa misma estrategia: retrasar una exposición que considera innecesaria mientras construyen su propia identidad.





La decisión que marca su crianza

La elección de Shakira pone sobre la mesa una discusión cada vez más presente entre las familias: cuánto acceso deberían tener los chicos a los dispositivos y cuándo resulta conveniente darles mayor independencia.

En su caso, la cantante optó por postergar el celular y restringir determinadas plataformas mientras Milan y Sasha desarrollan herramientas para moverse en un entorno digital que, tarde o temprano, formará parte de sus vidas.

La prioridad, por ahora, está puesta en que puedan crecer con mayor distancia del ruido de internet y construir su propia mirada antes de quedar expuestos a todo lo que sucede detrás de una pantalla.