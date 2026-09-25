Shakira y Laura Pausini emocionaron en Madrid con una interpretación inédita de "Antología"

Shakira volvió a regalarle un momento inolvidable a su público durante su residencia en Madrid.

En su tercer concierto en la capital española, la cantante colombiana recibió como invitada sorpresa a Laura Pausini, con quien compartió escenario para interpretar una de las canciones más reconocidas de su carrera: "Antología".

El encuentro tuvo un significado particular para los seguidores de ambas artistas, ya que se trató de la primera vez que interpretaron juntas este tema en vivo. La canción, incluida en el álbum Pies Descalzos, publicado en 1995, volvió a ocupar el centro de la escena, esta vez a través de dos voces con una trayectoria consolidada en la música en español.

La presentación se desarrolló en el marco de Las Mujeres Ya No Lloran, la residencia que la artista colombiana lleva adelante en la capital española y que cuenta con nuevas fechas programadas hasta octubre.

La conexión entre Shakira y Pausini quedó reflejada sobre el escenario

Antes de comenzar a cantar, Shakira se refirió al vínculo que mantiene con Laura Pausini. La artista colombiana destacó que ambas iniciaron sus carreras prácticamente en la misma época y mencionó el cariño especial que siente por Italia, el país de origen de la cantante invitada.

Pausini llegó al escenario como admiradora de la artista colombiana y se sumó a una canción que pertenece a una etapa fundamental de su trayectoria. El momento estuvo acompañado por abrazos y muestras de emoción entre las dos intérpretes, mientras el público madrileño presenciaba la colaboración.

Más allá de la interpretación musical, el encuentro permitió compartir una conexión que ambas artistas fueron construyendo a lo largo de sus carreras. La admiración de la artista italiana por su par colombiana también tuvo una expresión concreta en su propio repertorio.

El homenaje de Laura Pausini a Shakira que llegó al escenario madrileño

Durante la presentación, Laura Pausini recordó el homenaje que había realizado recientemente a Shakira al incluir "Antología" en su álbum Yo Canto 2.

En esa producción, la cantante italiana interpreta canciones destacadas de la música en español. De esta manera, su participación en el concierto de Madrid permitió trasladar al escenario un vínculo musical que ya había expresado a través de su propio trabajo discográfico.

La elección de la canción no fue un detalle menor. "Antología" forma parte de una etapa importante de la carrera de Shakira y, al mismo tiempo, se convirtió en una composición que Pausini decidió incorporar a su repertorio como muestra de admiración hacia la artista colombiana.

Palabras de admiración y emoción entre las dos cantantes

El encuentro también estuvo marcado por los comentarios de la artista italiana sobre la trayectoria y la perseverancia de "La Loba". La italiana destacó a su colega, mientras que la intérprete de Barranquilla agradeció el cariño que recibió durante la presentación.

Las dos artistas compartieron un momento de cercanía frente al público, con abrazos y gestos de emoción que acompañaron la interpretación.

Para los espectadores, la escena sumó un componente especial a la noche: no se trató únicamente de una invitación musical, sino de un encuentro entre dos cantantes que comparten una extensa trayectoria y un lugar destacado en la música en español.

"Antología", una canción que marcó la historia musical de Shakira

La canción interpretada en Madrid pertenece a Pies Descalzos, el álbum que Shakira lanzó en 1995 y que fue fundamental para su consolidación artística.

Dentro de su discografía, "Antología" ocupa un lugar destacado. La composición forma parte de los primeros años de la carrera de la colombiana y continúa vinculada a la historia musical que construyó desde entonces.

Con la participación de Laura Pausini, el tema adquirió una nueva dimensión en directo. La canción que ya había sido incluida en el repertorio de la italiana a través de Yo Canto 2 pasó a ser el punto de encuentro entre ambas sobre un mismo escenario.

Shakira y Laura Pausini ya habían coincidido antes

La relación pública entre las dos artistas no comenzó en Madrid. Shakira y Laura Pausini coincidieron en los Latin Grammy de 2023, celebrados en Sevilla.

Sin embargo, la presentación en la capital española tuvo una característica diferente: en esta oportunidad, ambas compartieron una interpretación en vivo de una canción perteneciente al repertorio de Shakira.

La colaboración permitió reunir dos trayectorias consolidadas frente al público madrileño y sumar un momento particular a la residencia Las Mujeres Ya No Lloran.

La residencia de Shakira continúa en Madrid

El encuentro con Laura Pausini se produjo mientras Shakira avanza con su agenda de conciertos en España. La residencia Las Mujeres Ya No Lloran tiene nuevas fechas programadas en Madrid hasta octubre.

La presencia de la cantante italiana se incorporó a una serie de presentaciones que siguen formando parte de la etapa actual de la artista colombiana, con invitados y momentos especiales que enriquecen la experiencia de quienes asisten a sus conciertos.

Dos voces, una canción y un momento para recordar

Hay encuentros que no necesitan demasiado para quedar en la memoria. En Madrid, Shakira y Laura Pausini compartieron abrazos, admiración y una canción que conecta distintas etapas de sus carreras.

Para Pausini, cantar "Antología" junto a su autora significó llevar al escenario un homenaje que ya había expresado en su propio álbum. Para Shakira, la visita de la artista italiana sumó una compañía especial a una noche de su residencia.

Y para el público, quedó la imagen de dos grandes voces de la música en español cantando juntas una canción que forma parte de la historia de la colombiana. Una de esas colaboraciones que los seguidores disfrutan no solo por lo que escuchan, sino también por la emoción de ver a dos artistas compartiendo el mismo escenario.



