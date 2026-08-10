Six Sex lleva su ULTRA al mundo y prepara su show más importante en Buenos Aires

Six Sex continúa expandiendo las fronteras de su proyecto artístico con ULTRA, su álbum debut, y acaba de sumar dos importantes presentaciones en Estados Unidos. La artista argentina encabezó el aftershow oficial de Lollapalooza en Chicago y formó parte del lineup del HARD Summer en Los Ángeles, dos escenarios que marcaron un nuevo paso en su crecimiento internacional.

Six Sex llevó ULTRA a dos escenarios clave de Estados Unidos

De Argentina al circuito internacional

Estas presentaciones se suman a una trayectoria que durante los últimos meses llevó a Six Sex a distintos escenarios de Europa y Latinoamérica, incluyendo festivales como Lollapalooza Argentina y Chile, Estéreo Picnic, Asunciónico, Primavera Sound Barcelona, We Love Green y EDC México.

La llegada a Estados Unidos representa otro capítulo en la expansión de su propuesta. Luego de una primera gira por el país con localidades agotadas, la artista continúa consolidando un proyecto que combina música, identidad visual y una fuerte impronta escénica.

La artista brilló en Chicago y Los Ángeles con shows consagratorios

El universo de ULTRA llega al Malvinas Argentinas

El próximo 16 de octubre, Six Sex regresará a Buenos Aires para protagonizar el show más importante de su carrera hasta el momento en el Estadio Malvinas Argentinas donde presentará oficialmente ULTRA con un espectáculo especialmente diseñado para esta nueva etapa.

La presentación buscará trasladar al escenario el universo conceptual del álbum, con una puesta desarrollada especialmente para la ocasión. La fecha se anuncia como un nuevo punto de inflexión para la artista, que vuelve al país después de ampliar considerablemente el alcance de su propuesta.

El 16 de octubre, Six Sex llegará al Estadio Malvinas Argentinas

Un álbum que marca un antes y un después

Publicado en junio, ULTRA reúne 16 canciones y lleva al extremo distintas influencias, géneros y estados de ánimo. El disco profundiza en el universo artístico de Six Sex y propone un recorrido donde conviven el placer, la intensidad y el terror, consolidando una identidad que la artista viene construyendo desde sus primeros trabajos.

Con su proyección internacional en pleno crecimiento, Six Sex encara así una nueva etapa de su carrera: después de llevar ULTRA a escenarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, el 16 de octubre será el turno de Buenos Aires, donde presentará por primera vez en vivo y a gran escala el universo de su álbum debut.