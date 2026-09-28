Slipknot vuelve a Buenos Aires con Marilyn Manson y Hatebreed: fecha, estadio y cuándo salen las entradas

Después de varios días de pistas que habían encendido la expectativa entre sus seguidores, finalmente llegó la confirmación: Slipknot vuelve a Buenos Aires.

La presentación, producida por DF Entertainment, tendrá además dos invitados especiales que elevan todavía más la expectativa por la jornada: Marilyn Manson y Hatebreed.

Será la quinta visita de la banda estadounidense al país y ocurrirá dos años después de su última presentación en CABA, por lo que los denominados "maggots" argentinos volverán a encontrarse con la banda en un nuevo capítulo de su historia local.

Cuándo será el show de Slipknot en Huracán

La cita está prevista para el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán. El concierto formará parte de la gira mundial que la banda lleva adelante desde 2024 para celebrar los 25 años de su disco debut homónimo, publicado originalmente en 1999.

Ese álbum es considerado uno de los trabajos pioneros del nu metal y marcó el comienzo de una carrera que llevó a Slipknot a convertirse en una de las agrupaciones más reconocidas de la escena pesada internacional.

El paso por Argentina y Latinoamérica promete combinar canciones de los primeros años de la banda con material perteneciente a otras etapas de su trayectoria.

Slipknot vuelve a Buenos Aires

Marilyn Manson y Hatebreed serán los invitados

Uno de los grandes atractivos de la fecha estará fuera del repertorio de Slipknot. La banda llegará acompañada por Marilyn Manson, quien regresará a la Argentina después de 10 años de su última visita al país.

También participará Hatebreed, agrupación estadounidense de heavy metal y punk rock formada en New Haven.

La presencia de ambos artistas le dará a la jornada un perfil especialmente ligado al metal y al rock pesado, con tres propuestas internacionales compartiendo escenario en Buenos Aires.

El anuncio de Marilyn Manson en sus redes sociales

Cuándo salen las entradas para Slipknot

Los tickets estarán disponibles únicamente a través de All Access.

La preventa para clientes Santander Visa comenzará el 1 de octubre a las 10:00, con un beneficio de 6 cuotas sin interés.

En tanto, la venta general comenzará el 2 de octubre a las 10:00 y estará disponible con cualquier medio de pago.

Así, quienes quieran formar parte del regreso de Slipknot ya tienen dos fechas clave para agendar: primero la preventa y, 24 horas después, el inicio de la venta general.

La formación actual de Slipknot

Slipknot continúa adelante con Corey Taylor en voz y Shawn "Clown" Crahan en percusión.

La formación también está integrada por Mick Thomson y Jim Root en guitarras; Alessandro "V-Man" Venturella en bajo; Michael "Tortilla Man" Pfaff en percusión y teclados; y Eloy Casagrande en batería.

Además, la banda cuenta con un músico que permanece enmascarado y cuya identidad no fue revelada públicamente, encargado de samplers, teclados y percusión desde 2023.

Los integrantes de Slipknot

Una historia que comenzó hace más de 20 años

El vínculo entre la banda estadounidense y los seguidores argentinos comenzó hace más de dos décadas, cuando el grupo se presentó por primera vez en el estadio Obras Sanitarias.

Desde entonces, la banda construyó una relación sostenida con su público local. Uno de los momentos más importantes llegó en 2022, cuando Argentina recibió al Knotfest, el festival asociado a Slipknot.

En aquella edición, realizada en el Movistar Arena, el grupo compartió cartel con Judas Priest.

Dos años después, en 2024, el Knotfest volvió a Buenos Aires. Esta vez, el encuentro tuvo lugar en el Parque de la Ciudad y contó también con Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal en el lineup.





Una vuelta que ya genera expectativa

La confirmación del regreso de Slipknot a la Argentina volvió a encender la ilusión de sus fanáticos, que ya esperan con entusiasmo una nueva noche para encontrarse con la banda.

Con un escenario emblemático, invitados especiales y un repertorio que promete recorrer distintas etapas de su historia, la cita en Huracán comienza a instalarse como uno de los grandes encuentros del metal para 2027.

Para los seguidores argentinos, será una nueva oportunidad de cantar, saltar y volver a vivir en primera persona la intensidad de una banda que dejó una marca fuerte cada vez que pasó por el país.