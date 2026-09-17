Snoop Dogg busca un catador de helados que viaje por el mundo y paga USD 10.000 por mes

Snoop Dogg sorprendió con una particular propuesta laboral: busca a una persona que se convierta en catador internacional de helados para Dr. Bombay, la marca que impulsa junto a su hijo, Cordell Broadus.

La convocatoria fue difundida por el propio artista a través de un video y una publicación en LinkedIn. La búsqueda está abierta a postulantes de distintos países y propone una experiencia que combina viajes, gastronomía, tendencias y creación de contenido digital.

Snoop Dogg lanzó una particular búsqueda laboral a nivel internacional

Viajar, probar helados y descubrir nuevos sabores

La persona seleccionada deberá recorrer diferentes ciudades para probar helados y otros postres congelados, conocer tradiciones gastronómicas e identificar sabores, ingredientes y combinaciones que puedan convertirse en futuras tendencias.

La consigna que resume el puesto es: "Probar. Viajar. Descubrir. Informar a Snoop".

Además de degustar productos, el contratado deberá compartir sus descubrimientos con el equipo de Dr. Bombay y aportar información que pueda servir para el desarrollo de nuevas propuestas de la marca.

Entre las tareas también se encuentra la producción de contenido para redes sociales, a partir de los viajes y las experiencias gastronómicas. El puesto incluso contempla la participación en campañas e iniciativas de la compañía.

Uno de los objetivos será ayudar a Snoop Dogg a elegir el próximo sabor de helado de la marca.

El puesto incluye viajes, helados y creación de contenido

Cuánto pagan por el trabajo

El puesto se ofrece bajo un contrato independiente de servicios profesionales por tres meses.

La remuneración anunciada es de USD 10.000 mensuales, lo que representa un total de USD 30.000 durante todo el contrato. La contratación y los pagos estarán gestionados por Deel, una plataforma especializada en contratación internacional.

Cuáles son los requisitos para postularse

La búsqueda no está limitada a profesionales de la gastronomía. La empresa apunta a perfiles diversos, entre ellos creadores de contenido, periodistas, chefs, estudiantes, profesionales de marketing, emprendedores y aficionados a la comida.

Entre los requisitos se encuentran:

Hablar inglés.

Contar con un pasaporte válido.

Tener disponibilidad durante los tres meses del contrato.

Tener interés por la gastronomía, los postres y las tendencias culturales.

Poder crear contenido para redes sociales.

Tener capacidad para comunicar los descubrimientos y experiencias realizadas durante los viajes.

No es necesario contar con experiencia previa como crítico gastronómico. El conocimiento de otros idiomas tampoco es obligatorio, aunque puede ser considerado como un aspecto favorable.

La propuesta ofrece USD 10.000 mensuales durante tres meses

Cómo postularse

Los interesados pueden presentar videos, perfiles de redes sociales, enlaces u otros materiales que permitan mostrar su personalidad, experiencia y capacidad para generar contenido.

El equipo de Snoop Dogg participará en la revisión de los candidatos que avancen en el proceso de selección, que puede incluir entrevistas, pruebas relacionadas con las tareas del puesto y herramientas de evaluación mediante inteligencia artificial.

La convocatoria también contempla adaptaciones razonables para personas con discapacidad durante las distintas etapas del proceso. Según lo informado por la compañía, las decisiones finales de contratación contarán con supervisión humana.