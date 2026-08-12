Soda Stereo ECOS homenajeó a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños con una emotiva versión de "Té para tres"

El Movistar Arena volvió a convertirse en escenario de un momento cargado de emoción durante una nueva función de Soda Stereo ECOS. Este martes 11 de agosto, en el día en que Gustavo Cerati hubiera cumplido años, Charly Alberti y Zeta Bosio protagonizaron una de las noches más especiales de esta experiencia que reúne nuevamente a los tres integrantes de la banda sobre un mismo escenario gracias a tecnología de vanguardia.

La fecha estuvo marcada por distintos homenajes a Cerati. Sobre el final del show, Charly Alberti tomó la palabra y expresó: "Todos lo extrañamos, y creo que esta es la mejor forma de celebrar un día tan importante como el de hoy". A su vez, Zeta Bosio agregó: "Todos tenemos algo que agradecerle a Gustavo hoy".

Pero el momento más conmovedor de la noche llegó cuando ambos músicos dejaron el escenario durante unos minutos. En ese instante, una recreación de Gustavo Cerati interpretó en solitario "Té para tres", generando una fuerte reacción entre los espectadores.

La escena convirtió a la canción, originalmente incluida en Canción Animal, en uno de los momentos más emotivos de la función y reforzó el espíritu de ECOS: recuperar la presencia de Soda Stereo en vivo sin reemplazar a ninguno de sus integrantes.

Las últimas funciones de Soda Stereo ECOS en Buenos Aires

La presentación de este martes tuvo lugar a pocas horas de la última función disponible en Buenos Aires. Este miércoles 12 de agosto será el último show con entradas a la venta, mientras que las funciones del 14 y 15 de agosto se encuentran agotadas.

Según la organización, cerca de 500.000 personas ya fueron parte de Soda Stereo ECOS, que se convirtió en un fenómeno regional desde su debut.

La propuesta continuará su recorrido hasta diciembre y posteriormente llegará a distintas ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

ECOS no se presenta como un tributo, una película ni un espectáculo con un nuevo cantante. Charly Alberti y Zeta Bosio continúan siendo los músicos en escena, mientras que la tecnología permite recrear la presencia de Cerati y recuperar la experiencia de Soda Stereo en vivo.

La propuesta busca así llevar al público a un reencuentro con una de las bandas fundamentales del rock en español, combinando música, tecnología y una puesta en escena pensada para volver a hacer posible algo que parecía irreal: Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos sobre un escenario.