Soledad Pastorutti cumple 46 años: 10 canciones para celebrar su exitosa carrera

Este 12 de octubre, Soledad Pastorutti cumple 46 años y se mantiene como una de las artistas más reconocidas de la música argentina.

Su repertorio atraviesa generaciones y continúa presente en plataformas como Spotify, donde sus canciones permiten recorrer distintas etapas de una carrera que comenzó en el folklore y se expandió hacia otros estilos sin perder su esencia.

Su cumpleaños llega pocos días después de su participación en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El 6 de octubre, durante el homenaje realizado en el estadio Monumental, la cantante interpretó "Brindis" y protagonizó un emotivo abrazo con el capitán argentino.

De Arequito al reconocimiento nacional

Nacida el 12 de octubre de 1980 en Casilda, Santa Fe, y criada en Arequito, Soledad dio sus primeros pasos en la música desde muy joven.

Su presentación en el Festival de Cosquín de 1996 marcó un antes y un después en su carrera y la convirtió en una de las grandes figuras del folklore nacional.

Con el paso de los años, la artista amplió su propuesta musical y sumó nuevos sonidos a su repertorio. Esa capacidad para renovarse le permitió llegar a públicos diversos y consolidar un vínculo con varias generaciones de argentinos.

El emotivo homenaje a Lionel Messi

Uno de los momentos más recientes que tuvo como protagonista a Soledad fue su participación en el homenaje a Lionel Messi en el Monumental. Allí interpretó Brindis, una canción cargada de emoción que volvió a cobrar protagonismo durante la despedida del capitán argentino.

La actuación quedó marcada por el abrazo que compartió con el futbolista, en una despedida cargada de sentimientos para los hinchas argentinos.

Top ten de canciones de Soledad Pastorutti para celebrar su cumpleaños

1. A Don Ata

Uno de los temas más representativos de su vínculo con el folklore y la tradición musical argentina.

2. Tren del cielo

Una canción asociada a la energía y la fuerza interpretativa que caracterizan a la artista.

3. Brindis

Un tema cargado de emoción que volvió a cobrar protagonismo durante el homenaje a Lionel Messi.

4. Que nadie sepa mi sufrir

Una interpretación que conecta con una canción reconocida del repertorio popular latinoamericano.

5. El Bahiano

Una de las canciones más escuchada de su repertorio.

6. Alma, corazón y vida

Una interpretación de una composición clásica de la música latinoamericana.

7. Yo no te pido la luna

Una canción que muestra otra faceta de su recorrido musical.

8. Entre a mi pago sin golpear

Un tema que representa la tradición folklórica y el vínculo con las raíces argentinas.

9. La viajera

Una canción que forma parte de su camino artístico.

10. A donde vayas

Un tema para completar el recorrido por distintas etapas de su repertorio.

Una carrera que conecta generaciones

La trayectoria de Soledad demuestra que la música folklórica puede renovarse y encontrar nuevas formas de llegar al público.

Desde sus comienzos en Arequito hasta sus presentaciones en grandes escenarios, la cantante mantuvo una identidad propia mientras exploraba diferentes caminos musicales.

Un cumpleaños para celebrar la historia de La Sole

A los 46 años, Soledad Pastorutti sigue ocupando un lugar destacado en la música argentina.

Su historia está ligada a canciones que acompañaron a distintas generaciones y a momentos que quedaron en la memoria del público.

Este nuevo aniversario es una oportunidad para volver a escuchar su repertorio y celebrar una carrera que continúa formando parte de la cultura popular del país.



