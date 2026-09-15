"Son enviados del cielo": Noel Gallagher recordó el show de Oasis en Argentina y habló de la Copa del Mundo

El vínculo entre Oasis y el público argentino volvió a quedar en el centro de la escena después de que Noel Gallagher recordara uno de los conciertos que la banda ofreció en Buenos Aires durante su regreso a los escenarios.

En una entrevista con TalkSport, el músico repasó algunos de los momentos de Live '25, la gira que marcó el regreso de Oasis después de 16 años, y fue contundente al elegir cuál había sido el mejor show del recorrido: la segunda noche en el Estadio River Plate, el 16 de noviembre de 2025.

"Es uno de los conciertos que ninguno de nosotros olvidará. Había que estar allí", afirmó Noel al recordar aquella presentación.

El músico recordó la segunda noche de Oasis en River Plate

El guitarrista volvió a poner el foco en la respuesta de los fanáticos argentinos y destacó la particular energía que encuentra Oasis cada vez que toca en Buenos Aires.

"Sé que la gente no quiere oírlo después de la Copa del Mundo, pero esa gente de ese país, en ese estadio... son gente enviada del cielo", sostuvo. Y agregó: "Es increíble cuando Oasis toca en Buenos Aires".

Noel también señaló que muchos de sus amigos viajaron desde Inglaterra para presenciar el concierto y remarcó el comportamiento de los seguidores durante aquella noche. "El público estuvo fantástico", aseguró.

Para el músico, el balance general de Live '25 también fue positivo. "La verdad es que no dimos ni un solo mal concierto y no llovió", comentó, antes de referirse al documental que registra parte de aquella etapa de la banda.

NOEL GALLAGHER DIJO QUE LA SEGUNDA NOCHE EN ARGENTINA 2025 FUE EL MEJOR SHOW DEL TOUR. pic.twitter.com/HGDVfGunWZ — Real Time (@RealTimeRating) September 14, 2026

Oasis prepara su regreso a los escenarios en 2027

Las declaraciones de Noel llegan pocos días después de que Oasis confirmara una nueva gira para 2027, que incluirá presentaciones en el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y distintos países de Europa.

El anuncio se produjo después de una acción con drones en Manchester, ciudad natal de los hermanos Gallagher, que anticipó la noticia con el mensaje "Oasis - 4 PM BST - 14 09 26".

Oasis confirmó una nueva gira para 2027 por Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y Europa

"Que empiece la celebración", escribió la banda en sus redes sociales junto a un video relacionado con su reciente documental.

La nueva gira continuará así el camino iniciado con Live '25, que significó el reencuentro de Liam y Noel Gallagher sobre los escenarios después de más de una década separados. Por ahora, Argentina no aparece entre las fechas anunciadas para 2027, aunque las palabras de Noel vuelven a poner en evidencia el lugar particular que ocupa el público local para Oasis.