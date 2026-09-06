"Soy criada por un gay": Marta Fort reveló la música que escucha desde chica

Marta Fort volvió a mostrar su estilo sincero y sin filtros al hablar de uno de sus grandes gustos: la música. La hija de Ricardo Fort contó qué artistas forman parte de su playlist y sorprendió al revelar la variedad de géneros que suele escuchar según el momento.

"Yo soy criada por un gay, desde la cuna que escucho Michael Jackson, Cher, Madonna o Lady Gaga constantemente", explicó Martita al ser consultada por sus preferencias musicales.

Pero los clásicos del pop no son los únicos que forman parte de sus elecciones. "Puedo escuchar Amy Winehouse, rock medio melódico, Adele de repente te escucho, soy multifacética", contó, dejando en claro que sus gustos atraviesan distintos estilos y generaciones.

Martita Fort habló sobre sus gustos musicales

De Bad Bunny a Whitney Houston

Marta también explicó que su playlist cambia de acuerdo con la ocasión. "Yo cuando voy de joda te escucho Bad Bunny y si estoy viajando te tiro una Whitney Houston", expresó.

Así, entre el pop, el soul, el rock y la música urbana, la conductora dejó en claro que no se encasilla en un solo género y que sus elecciones musicales dependen del momento.

Con su habitual estilo "sincericida", esta vez Martita dejó al descubierto una playlist tan ecléctica como su personalidad: Michael Jackson, Cher, Madonna, Lady Gaga, Amy Winehouse, Adele, Bad Bunny y Whitney Houston conviven entre sus favoritos.