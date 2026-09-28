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"Soy nieto de desaparecidos": Rocco Canataro habló de su historia de su familia

El cantante de Roze participó de un programa de streaming y se refirió a la historia de su familia, marcada por la desaparición de su abuelo durante la última dictadura militar. "Para mí en lo personal fue muy importante", expresó.

Cecilia Andrea Bello
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Rocco Canataro, cantante de Roze, participó del programa Bondi y habló por primera vez en ese espacio sobre una parte de su historia familiar que había cobrado visibilidad meses atrás, cuando el artista marchó junto a su padre el 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Al ser consultado durante la transmisión, Rocco contó: "Soy nieto de desaparecidos, el papá de mi papá fue desaparecido de la dictadura. Tengo una familia que está muy ligada al tema, de muy chiquito crecí con eso, estoy acostumbrado. Siempre fui a las marchas, siempre acompañé, siempre hice memoria, lo hablo siempre. Me crié con eso, para nosotros es normal".

Sobre la repercusión que tuvo el conocimiento de su historia familiar, el cantante señaló: "La gente lo notó ahora, se enteró ahora, sinceramente me encantó". Y agregó: "Para mí en lo personal fue muy importante".

&nbsp;El cantante de Roze recordó a su abuelo desaparecido&nbsp;
 El cantante de Roze recordó a su abuelo desaparecido 

La historia que Rocco llevó a la marcha del 24 de marzo 

El pasado 24 de marzo de 2026, Rocco Canataro marchó junto a su padre, Ricardo, en Buenos Aires y llevó consigo la fotografía de su abuelo, Tomás Ricardo Canataro Santolucito, quien fue secuestrado y permanece desaparecido desde 1978. La participación del músico permitió que la historia familiar tomara mayor visibilidad.

En aquella oportunidad, Rocco habló sobre la importancia de continuar transmitiendo esa memoria entre generaciones: "Es lo que nos toca venir, hacer memoria, seguir haciendo que esto suceda. Lo hace él, lo voy a seguir haciendo yo y tendrá que seguir siendo así para que nunca se olvide".

&nbsp;Rocco Canataro habló sobre la historia de su familia&nbsp;
 Rocco Canataro habló sobre la historia de su familia 

Tomás Ricardo Canataro Santolucito nació en 1941 y fue secuestrado el 3 de agosto de 1978 en su domicilio de Villa Concepción, en el partido bonaerense de San Martín. Tenía 36 años y desde entonces permanece desaparecido.

Meses después de aquella movilización, la historia volvió a aparecer públicamente, esta vez a partir del relato de Rocco en Bondi, donde explicó que la memoria y el acompañamiento en las marchas forman parte de su vida desde que era chico.

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