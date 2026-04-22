Sticky Fingers confirma su primer show en Argentina y desata la expectativa en Buenos Aires

La espera terminó: Sticky Fingers anunció su esperado debut en el país y confirmó su primer show en Buenos Aires para el 16 de agosto en el Complejo Art Media, en lo que promete ser uno de los eventos más destacados del circuito alternativo en 2026.

El grupo llegará acompañado por The Terrys como invitados especiales, en una noche que reunirá a dos referentes de la nueva escena oceánica frente a un público local que lleva años esperando este encuentro.

Formada en Sídney, Sticky Fingers construyó a lo largo de más de quince años una identidad sonora única, donde conviven el reggae, el rock, la psicodelia, el pop y elementos electrónicos. Integrada por Dylan Frost, Paddy Cornwall, Seamus Coyle y Beaker Best, la banda logró consolidar un repertorio que conecta con audiencias de todo el mundo.

Su discografía incluye títulos como Caress Your Soul (2013), con hits como "How To Fly" y "Australia Street", Land of Pleasure (2014) y Westway (The Glitter & the Slums) (2016), álbum que alcanzó el puesto #1 en los ARIA Charts. A estos trabajos se suman Yours to Keep (2019) y Lekkerboy (2022), reafirmando su vigencia dentro de la escena internacional.

La llegada de la banda se da en el marco de una gira global que ya pasó por Australia, Europa y Estados Unidos, fortaleciendo su vínculo con una base de fans fiel y en constante crecimiento. El show del 16 de agosto será, finalmente, la oportunidad para que el público argentino experimente en vivo una de las propuestas más potentes de la actualidad.

Cómo conseguir las entradas

Los tickets para ver a Sticky Fingers en el Complejo Art Media estarán disponibles desde el viernes 24 de abril a las 10:00 horas a través de All Access. El show, producido por DF Entertainment, marcará el esperado debut de la banda en el país, por lo que se prevé una fuerte demanda desde el inicio de la venta.