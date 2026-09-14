Stray Kids en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber para los shows en San Isidro

Los shows de Stray Kids en Argentina ya tienen todo listo. El grupo llegará al Hipódromo de San Isidro para dos presentaciones, el 14 y 15 de septiembre, como parte del tour STRAYCITY, con una propuesta a cielo abierto que incluirá música en vivo, diferentes artistas invitados y una amplia oferta gastronómica.

La primera función ya se encuentra agotada, mientras que todavía hay tickets disponibles para mañana, 15 de septiembre, exclusivamente a través de AllAccess y con la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas VISA.

Para quienes tengan entradas o estén por asistir, estos son los principales datos a tener en cuenta.

Stray Kids llega al Hipódromo de San Isidro para dos shows

Horarios del show

La jornada comenzará por la tarde y tendrá diferentes presentaciones antes de la salida de Stray Kids al escenario:

17:00: apertura de puertas

18:30: Cocho

19:15: K4OS

20:00: NEXZ

21:00: Stray Kids

Se recomienda llegar con anticipación para poder ingresar al predio y ubicarse antes del comienzo de los shows.

La banda surcoreana se presenta en Argentina en el marco de STRAYCITY

Artistas que estarán en la previa

La programación comenzará con Cocho, artista de la escena pop y alternativa local. Luego será el turno de K4OS, grupo femenino argentino vinculado a la escena pop y a la cultura K-pop.

La previa se completará con NEXZ, boygroup de JYP Entertainment y Sony Music Japan, que realizará su debut en Argentina.

Cocho, K4OS y NEXZ estarán a cargo de la previa

Accesos al Hipódromo de San Isidro

Los ingresos estarán distribuidos de acuerdo con cada ubicación:

Campo Delantero y Platea Izquierda: Av. Santa Fe y Av. Bernabé Márquez.

Campo General: Av. Santa Fe y Av. Bernabé Márquez / Av. Bernabé Márquez 900 / Av. Sir A. Fleming y Av. Bernabé Márquez.

Campo Delantero y Platea Derecha: Av. Sir A. Fleming y Av. Bernabé Márquez.

Parking: Av. de la Unidad Nacional y Saavedra.

Boletería: Av. Bernabé Márquez 700.

Cómo llegar

Para quienes utilicen transporte público, las líneas de colectivo disponibles son:

60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

También se podrá llegar en tren hasta San Isidro / Belgrano C / Retiro, correspondiente a la línea Mitre.

Según la información del evento, habrá una extensión del servicio únicamente en sentido a Retiro, que funcionará desde las 23:00 hasta las 00:30 o 01:00, dependiendo del día del show.

Horarios, accesos y todo lo que hay que saber antes de ir

Si vas en auto

El Parking Hipódromo tendrá un valor de $65.000 + SC.

También estará disponible un servicio oficial de traslado para llegar y regresar del show. Las paradas, precios y reservas podrán consultarse a través de AllAccess.

El 14 de septiembre está agotado y aún quedan entradas para el 15

Opciones gastronómicas

El predio contará con distintos puntos gastronómicos distribuidos en el Hipódromo.

Entre las opciones estarán Open 25, Dean & Dennys, Carne, Trixie, Good Papas y By Papas.

Además, habrá propuestas de cocina asiática y temática con Gangnam Express, Mandu, Koko y Kopan.

Para quienes busquen opciones dulces, estarán disponibles Oggi, Gobs Café, Cremolatti y Guapaletas.

Habrá opciones gastronómicas locales y propuestas de cocina asiática dentro del predio

Accesibilidad

Las personas con movilidad reducida que cuenten con entrada, junto con un acompañante, tendrán acceso a una tarima con espacios y baños adaptados.

Para recibir asistencia desde el ingreso hasta la ubicación, deberán dirigirse al acceso de Av. Fleming y Av. Márquez, donde el personal del evento brindará orientación.

El sector cuenta con capacidad limitada, por lo que se recomienda llegar con anticipación. El ingreso del acompañante estará sujeto a disponibilidad y se priorizarán los casos en los que la asistencia resulte indispensable.

Al momento del ingreso se deberá presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Entradas para el 15 de septiembre

La fecha del 14 de septiembre esta agotada. Para el show del 15 de septiembre todavía hay entradas disponibles y la venta se realiza únicamente a través de AllAccess, con hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas VISA.

Con los horarios, accesos y servicios definidos, el Hipódromo de San Isidro se prepara para recibir a Stray Kids en una de las principales citas de K-pop del año en Argentina.