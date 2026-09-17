Stray Kids y un conmovedor gesto tras la muerte de su fan: "Ninguna palabra puede consolar adecuadamente"

Stray Kids tuvo un gesto con la familia de la adolescente que falleció antes de ingresar a uno de sus recitales en Argentina. Los integrantes de la banda surcoreana enviaron una corona de flores y una carta escrita a mano a los seres queridos de la joven, que había llegado al Hipódromo de San Isidro para asistir al primer show del grupo en el país.

La madre de la adolescente compartió en redes sociales imágenes del homenaje recibido y expresó su emoción por el gesto de los artistas.

"Mirá, mi amor, no los pudiste ver porque tu corazoncito no aguantó tanta felicidad, pero ellos supieron de vos y te mandaron esta hermosa corona de flores", escribió la mujer al compartir la fotografía.

La joven tenía 16 años y era fan del grupo

El mensaje de Stray Kids a la familia

Junto con las flores, la familia recibió una carta manuscrita en coreano firmada por los ocho integrantes de Stray Kids: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

En el mensaje, los músicos expresaron sus condolencias y señalaron que ninguna palabra podía aliviar completamente el dolor de los familiares.

Stray Kids envió flores y una carta a la familia

También manifestaron su tristeza al enterarse de lo ocurrido con una fan que había asistido al concierto para verlos y remarcaron que no olvidarían el cariño que la joven sentía por su música y sus presentaciones.

"Sabemos muy bien que ninguna palabra puede consolar adecuadamente la profunda tristeza que la familia está atravesando en este momento", expresaron en la carta.

El mensaje también estuvo acompañado por palabras de afecto hacia la joven y sus seres queridos.

La carta fue firmada por los ocho integrantes de Stray Kids





El homenaje de Stray Kids durante el segundo show

El gesto hacia la familia se sumó al homenaje que Stray Kids realizó durante su segundo concierto en Argentina.

Antes del comienzo del espectáculo, se proyectó un mensaje en las pantallas del escenario y la banda pidió al público un minuto de silencio en memoria de la joven.

Además, los integrantes aprovecharon ese momento para transmitir un mensaje de cuidado a quienes asistieron al recital y remarcar la importancia de estar atentos a los demás durante el evento.

De esta manera, Stray Kids expresó públicamente sus condolencias y también hizo llegar su acompañamiento a la familia de la adolescente tras la trágica noticia.