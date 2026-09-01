Tan Biónica agotó su primer Movistar Arena en minutos y sumó una nueva fecha

Tan Biónica vuelve a hacer historia. Luego de reunir a más de medio millón de personas durante su regreso a los escenarios y de agotar tres estadios Vélez este año, la banda anunció su llegada al Movistar Arena y volvió a demostrar el enorme vínculo que mantiene con su público.

El grupo integrado por Chano, Bambi, Diega y Seby había anunciado una presentación para el 11 de febrero de 2027, pero las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Ante la enorme demanda, Tan Biónica confirmó una segunda función para el 12 de febrero, también en el Movistar Arena.

Tan Biónica agotó su primer Movistar Arena en minutos y ya sumó una nueva fecha

Los próximos shows serán una oportunidad para volver a disfrutar de los grandes clásicos de la banda y, al mismo tiempo, de las canciones de El Regreso, su más reciente etapa discográfica. De esta manera, el grupo propone un encuentro entre distintas generaciones que crecieron con su música y aquellas que descubrieron sus canciones durante su regreso.

La nueva visita al Movistar Arena llega después de una serie de hitos que marcaron la vuelta de Tan Biónica. En 2023, la banda llevó adelante "La Última Noche Mágica", una gira que convocó a más de 500.000 personas y que incluyó presentaciones agotadas en River Plate, dos Vélez, dos shows en el Estadio Único de La Plata y diez fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de conciertos en Latinoamérica y Europa.

En 2024, esas diez funciones en el estadio porteño establecieron un récord histórico por la cantidad de espectadores reunidos en el venue. Más recientemente, con "El Regreso Tour", Tan Biónica volvió a llenar tres estadios Vélez y continúa llevando su música por Argentina, Latinoamérica y España.

Los shows de febrero estarán atravesados por las dos etapas de la historia de la banda: los himnos que forman parte del imaginario de varias generaciones y las nuevas canciones de El Regreso, un álbum que marcó su regreso discográfico después de más de una década.

Con la primera fecha completamente agotada y una segunda función ya confirmada, Tan Biónica se prepara para volver al escenario del Movistar Arena el 11 y 12 de febrero de 2027, en dos noches que prometen reunir clásicos, canciones nuevas y toda la energía de una banda que volvió para quedarse.