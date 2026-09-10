Tan Biónica suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena

Tan Biónica volverá a presentarse en el Movistar Arena y sumará dos nuevas fechas a su agenda. Luego de agotar las funciones previstas para el 11 y 12 de febrero de 2027, la banda anunció shows para el sábado 24 y domingo 25 de abril.

Las nuevas funciones tendrán como escenario nuevamente al Movistar Arena, donde Chano, Bambi, Diega y Seby volverán a encontrarse con su público para repasar las canciones de El Regreso junto a los clásicos de su trayectoria.

La venta general para las nuevas fechas comenzará el viernes 11 de septiembre a las 16 horas a través de Movistar Arena. Además, habrá posibilidad de acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander.

Tan Biónica agotó sus primeras fechas y suma dos nuevos shows en el Movistar Arena

El regreso de Tan Biónica

El anuncio se da en el marco de una etapa de fuerte convocatoria para la banda. Desde su regreso a los escenarios en 2023, Tan Biónica reunió a más de 500.000 personas durante la gira La Última Noche Mágica y este año agotó tres shows en Vélez.

Actualmente, el grupo continúa con su El Regreso Tour, que incluye presentaciones en Argentina, Latinoamérica y España.

El Regreso

El nuevo álbum de Tan Biónica marcó el regreso discográfico de Chano, Bambi, Diega y Seby después de más de una década. El material reúne 10 canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

Con las nuevas fechas en el Movistar Arena, la banda suma nuevas oportunidades para reencontrarse con su público y presentar en vivo las canciones de esta nueva etapa junto a los clásicos que forman parte de su historia.