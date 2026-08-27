Tan Biónica regresa al Movistar Arena: fecha, entradas y todo lo que necesitás saber del esperado show

Tan Biónica vuelve a sumar una nueva fecha a una historia de reencuentros que parece no tener techo.

Después de movilizar a cientos de miles de personas con su regreso a los escenarios y de agotar tres estadios Vélez en 2026, la banda confirmó una nueva presentación en Buenos Aires.

Chano, Bambi, Diega y Seby volverán a encontrarse con su público en una noche que promete combinar los grandes himnos de la banda con las canciones de El Regreso.

La propuesta apunta a reunir a distintas generaciones: quienes crecieron cantando sus clásicos y quienes descubrieron al grupo durante esta nueva etapa. Todo, dentro de un show que recupera el espíritu que convirtió a Tan Biónica en una de las bandas más convocantes y queridas del país.

Tan Biónica vuelve a uno de sus escenarios más importantes

La nueva presentación llega después de una etapa marcada por cifras contundentes. Tras su histórico reencuentro de 2023, Tan Biónica emprendió la gira "La Última Noche Mágica", que convocó a más de 500.000 personas.

Durante ese recorrido, la banda agotó entradas para presentaciones en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de llevar su música a distintos escenarios de Latinoamérica y Europa.

En 2024, las diez funciones realizadas en el Movistar Arena marcaron un récord histórico de espectadores para el venue.

Ahora, la banda vuelve a ese mismo escenario para continuar una etapa que mantiene intacto el vínculo con sus seguidores.

Tres Vélez agotados y una nueva etapa

El regreso no quedó limitado a la nostalgia. Con "El Regreso Tour", Tan Biónica volvió a los grandes escenarios y recientemente agotó tres estadios Vélez, mientras continúa recorriendo distintas ciudades de Argentina, Latinoamérica y España.

La nueva gira demuestra que el interés por la banda permanece vigente y que sus canciones lograron atravesar distintas etapas y generaciones.

El próximo show en Buenos Aires tendrá justamente ese espíritu: recuperar los temas que forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores y, al mismo tiempo, presentar las canciones que forman parte de El Regreso.

Clásicos y nuevas canciones en una misma noche

El show anunciado estará planteado como un encuentro entre las distintas etapas de Tan Biónica.

Por un lado, estarán los clásicos que acompañaron a miles de fanáticos y que el público conoce de memoria. Por otro, aparecerán las canciones de El Regreso, que representan la nueva etapa creativa y artística del grupo.

La combinación permitirá que convivan en un mismo escenario dos momentos fundamentales de la historia de la banda, con una puesta de nivel internacional que acompaña el recorrido actual de la gira.

Así, el show buscará conectar a quienes siguen a la banda desde sus primeros años con quienes se acercaron a su música a partir del regreso.

Cuándo y dónde será el show de Tan Biónica

La nueva fecha quedó confirmada para el jueves 11 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Será una nueva oportunidad para ver reunidos a Chano, Bambi, Diega y Seby y disfrutar de una noche que combinará los clásicos de siempre con las canciones de El Regreso.

Cómo comprar las entradas

La preventa Santander comenzará el lunes 31 de agosto a las 13 horas y estará disponible hasta agotar stock.

El beneficio contempla 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.

Una vez agotada la preventa, comenzará automáticamente la venta general, disponible con todos los medios de pago. También continuará el beneficio de 6 cuotas sin interés.

Las entradas se podrán adquirir a través de la web del Movistar Arena.

La agenda de "El Regreso Tour"

La nueva fecha de Buenos Aires se suma a una extensa agenda internacional y nacional que llevará a Tan Biónica por diferentes ciudades durante los próximos meses.

6 de septiembre: Teatro Caupolicán - Santiago de Chile

8 de septiembre: Royal Center - Bogotá

10 de septiembre: Teatro Metropólitan - Ciudad de México

13 de septiembre: Festival Cordillera - Bogotá

18 de septiembre: Antel Arena - Montevideo

19 de septiembre: Antel Arena - Montevideo

20 de septiembre: Antel Arena - Montevideo

25 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes - Jujuy

10 de octubre: Arena Asunción - Asunción

22 de octubre: Razzmatazz - Barcelona

25 de octubre: Live Las Ventas - Madrid

31 de octubre: Estadio Boca Unidos - Corrientes

7 de noviembre: Five Park - Neuquén

14 de noviembre: Estadio Instituto - Córdoba

21 de noviembre: Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

22 de noviembre: Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

5 de diciembre: Estadio Newell's Old Boys - Rosario

12 de diciembre: Estadio UNO - La Plata

11 de febrero de 2027: Movistar Arena - Buenos Aires





Un reencuentro que sigue creciendo

Tan Biónica consiguió algo que no todas las bandas pueden lograr: regresar después de varios años y recuperar inmediatamente una conexión masiva con su público.

Los más de 500.000 espectadores de "La Última Noche Mágica", las diez funciones agotadas en el Movistar Arena y los tres Vélez vendidos para El Regreso Tour muestran la dimensión que mantiene el fenómeno.

Ahora, la banda vuelve a uno de los escenarios que ya conoce muy bien para sumar otra noche a esta historia. El 11 de febrero de 2027, los clásicos y las nuevas canciones volverán a encontrarse frente a un público dispuesto a cantar cada una de ellas.