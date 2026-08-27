Taylor Swift reveló sus estrategias para afrontar las críticas y la fama: humor, palabras difíciles y el recuerdo de por qué eligió la música

Taylor Swift ya no representa solamente a una de las figuras más exitosas de la música contemporánea. A lo largo de los últimos años, su impacto trascendió los escenarios y las listas de éxitos para convertirse en un fenómeno de alcance mundial, con una influencia que atraviesa la música, la cultura popular y la conversación cotidiana. Su figura genera análisis, debates, admiración y críticas en distintos lugares del planeta.

Esa enorme exposición también tiene un costo. Cada declaración, aparición pública o decisión de la artista puede convertirse rápidamente en noticia y quedar bajo la mirada de millones de personas. En ese contexto, la artista estadounidense de 36 años, habló sobre las herramientas que desarrolló para afrontar las críticas y la presión que implica vivir bajo una atención constante.

Durante las Icon Sessions del Museo Grammy, la cantante conversó con Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, y compartió algunos de sus particulares mecanismos para sobrellevar la fama. Entre ellos mencionó el humor, el uso deliberado de palabras complejas y una reflexión que considera fundamental: recordar que ella misma eligió continuar con su carrera.

Una respuesta con humor para quienes la critican

Taylor Swift contó que, en determinadas ocasiones, encuentra una manera divertida de responder a las personas que se burlan de ella. En lugar de tomarse siempre los comentarios negativos con seriedad, explicó que también disfruta devolver la ironía.

Una de sus estrategias consiste en utilizar deliberadamente palabras difíciles que sabe que quienes la critican probablemente tendrán que buscar en el diccionario.

Durante la charla, lo explicó con humor: "A veces, cuando la gente se burla de mí, es muy divertido burlarme de ellos también".

La cantante agregó que, en algunas situaciones, le gusta utilizar términos complejos simplemente para poder decir "tonterías" y generar ese efecto en quienes están del otro lado.

También recurrió a una exageración para describir algunas de las respuestas que recibe: "Es como si, digas lo que digas, te respondieran: ‘Oh, es fácil para ti decirlo'".

Así, el humor aparece como una de las herramientas que Swift encontró para manejar determinadas situaciones vinculadas con la exposición pública.

El mecanismo que utiliza para recordar por qué sigue adelante

Más allá de las respuestas ingeniosas, la artista habló de una estrategia mucho más personal. Swift explicó que a lo largo de los años desarrolló distintos "mecanismos de afrontamiento" para atravesar las exigencias de una vida marcada por la fama.

Uno de ellos consiste en recordarse que su carrera fue una elección. La cantante sabe que pudo haber tomado distancia antes de que su exposición alcanzara una dimensión que ella misma definió como "inmanejablemente grande".

En ese proceso de reflexión, Swift se repite una idea: ella eligió ese camino y tuvo oportunidades para abandonarlo.

"Tú elegiste esto. Lo elegiste todos los días. Podrías haberte desvinculado de esto cualquier día antes de que se volviera inmanejable", expresó.

Sin embargo, decidió continuar. Y la razón, según explicó, está directamente relacionada con el amor que siente por la música.

"Y decidí no hacerlo porque me encanta muchísimo"

La reflexión de Taylor no termina en la presión que genera la fama. Para ella, también resulta importante recordar qué la llevó hasta ese lugar.

La artista explicó que podría haberse alejado de la exposición, pero eligió no hacerlo porque disfruta profundamente de lo que hace. En sus palabras, esa motivación funciona como el principio y el final de su razonamiento.

"Y decidí no hacerlo porque me encanta muchísimo. Y ahí es donde empieza y donde termina", sostuvo.

Swift también reconoció que todo lo que implica una carrera de semejante magnitud puede resultar complejo, pero considera que finalmente vale la pena mientras pueda continuar haciendo música.

Sus fans, en el centro de su decisión

La cantante de "Love Story" también puso el foco en las personas que escuchan sus canciones. Frente a las críticas que puede recibir, prefiere concentrarse en quienes encuentran un significado personal en su música.

Swift explicó que comprendió que crea canciones porque quiere tocarlas para sus fans y compartirlas con personas que realmente se preocupan por aquello que hace.

Además, señaló que muchos de sus seguidores encuentran en la música una manera de sobrellevar la vida, algo que también le ocurrió a ella con las canciones que escuchó a lo largo de los años.

Esa conexión es, para la artista, mucho más importante que conseguir la aprobación de absolutamente todo el mundo.

El desafío de dejar atrás la validación universal

Una de las reflexiones más importantes de la conversación estuvo relacionada con la necesidad de dejar de buscar la aprobación de todos.

Swift explicó que publicar una canción que uno creó y ama no debería convertirse en una búsqueda permanente de "validación universal". Para ella, quien logra superar esa expectativa y continúa creando pese a saber que no puede agradarle a todo el mundo demuestra que realmente ama lo que hace.

En ese sentido, considera que seguir adelante después de atravesar esos puntos de control significa hacer música por las "razones correctas".

La idea marca una diferencia entre crear para recibir aprobación y crear porque existe una verdadera necesidad o deseo de expresarse.

Una estrella que convive con una exposición mundial

La dimensión que alcanzó Taylor Swift explica por qué la relación con las críticas ocupa un lugar tan importante en su experiencia. Su carrera se convirtió en un fenómeno cultural que excede ampliamente el lanzamiento de discos o la realización de conciertos.

La cantante se encuentra permanentemente en el centro de la conversación pública y cualquier aspecto de su vida puede despertar interés. Esa exposición convirtió su figura en uno de los grandes fenómenos de la cultura popular contemporánea, pero también la obligó a desarrollar herramientas para convivir con opiniones que no siempre son favorables.

Por eso, detrás de la artista que llena estadios y moviliza a millones de seguidores existe también una persona que reconoce la necesidad de encontrar mecanismos para manejar la presión.

Taylor Swift y una elección que reafirma todos los días

Taylor Swift, quien está casada con el jugador de la NFL Travis Kelce, de 36 años, dejó una conclusión clara durante su conversación en el Museo Grammy.

Las críticas forman parte de su realidad, pero no definen el motivo por el que continúa. Entre el humor para responder a quienes se burlan de ella, las palabras complejas utilizadas como una forma de ironía y el ejercicio personal de recordar que eligió este camino, la cantante encontró diferentes maneras de convivir con una fama que alcanzó dimensiones extraordinarias.

Al final, su principal argumento vuelve a ser la música. Mientras pueda seguir creando canciones y compartiéndolas con quienes encuentran en ellas una forma de acompañar sus propias vidas, Swift considera que todo lo que implica la fama vale la pena.

Y esa parece ser, para ella, la herramienta más importante de todas: recordar que, pese a la presión y las críticas, todavía elige estar ahí porque ama hacer música.