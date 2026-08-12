Taylor Swift tomó una drástica decisión contra Donald Trump: qué pasó con sus canciones

Taylor Swift volvió a quedar en el centro de la escena política estadounidense, aunque esta vez eligió responder sin declaraciones públicas.

Durante los últimos días, varias publicaciones de la Casa Blanca y de cuentas vinculadas a Donald Trump dejaron de tener disponibles canciones de la artista que habían sido utilizadas como banda sonora.

Taylor Swift retiró sus canciones de publicaciones de Trump

La reacción de la artista fue silenciosa, pero contundente. En lugar de publicar un comunicado o responder directamente a Trump, sus canciones comenzaron a desaparecer de contenidos difundidos por cuentas relacionadas con el mandatario.

Uno de los ejemplos más notorios fue el video en el que aparecían Trump y la primera dama mirando fuegos artificiales mientras sonaba "August". Después del cambio, las imágenes y el texto de la publicación permanecieron, pero la canción de Swift fue reemplazada por otro audio con una letra favorable al presidente.

La descripción tampoco fue modificada. El mensaje incluía una provocación hacia la cantante: "¡Estoy seguro de que Taylor Swift se va a poner súper contenta de que hayamos usado su canción!", acompañado por el hashtag #maga.

El cambio generó rápidamente repercusiones entre los seguidores de Swift, que celebraron que sus canciones dejaran de formar parte de publicaciones vinculadas con Trump.

Qué pasó con "The Fate of Ophelia" y "Father Figure"

El episodio no quedó limitado a "August". Otras publicaciones que habían utilizado canciones de Taylor Swift también comenzaron a aparecer sin audio.

Entre ellas se encuentran "The Fate of Ophelia" y "Father Figure", cuyos contenidos todavía conservan las imágenes relacionadas con las canciones, pero muestran el aviso de que el sonido ya no está disponible.

En los comentarios, algunos usuarios reaccionaron con entusiasmo ante la situación. "TAYLOR QUITANDO EL SONIDO, REINA", escribió uno de ellos, en una muestra del apoyo que recibió la decisión entre sus seguidores.

La eliminación de los audios se convirtió así en la principal señal pública de la postura de Swift frente al uso de su música.

La cantante todavía no habló sobre el tema

A diferencia de otros músicos que expresaron abiertamente su rechazo al uso de sus canciones por parte de la administración de Trump, Taylor Swift hasta el momento no realizó declaraciones públicas sobre los episodios recientes.

Artistas como Katy Perry, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Noah Kahan ya manifestaron en distintas ocasiones su disgusto frente a la utilización de sus canciones asociadas a contenidos políticos o vinculados con el Gobierno estadounidense.

Swift, en cambio, optó por no entrar públicamente en el intercambio y dejó que la desaparición de sus canciones de esas publicaciones funcionara como señal de su posición.

El antecedente de Taylor Swift y su apoyo a Kamala Harris

La decisión adquiere mayor relevancia por el antecedente político de la cantante. Durante las elecciones presidenciales de 2024, Swift expresó públicamente su respaldo a Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata.

En aquella oportunidad, la artista explicó los motivos de su elección y escribió: "Voy a votar por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que, en mi opinión, necesitan a una luchadora que los defienda".

Su postura provocó una respuesta inmediata de Donald Trump. Poco después, el mandatario publicó un mensaje contra la cantante en sus redes sociales: "ODIO A TAYLOR SWIFT".

Desde entonces, la relación entre ambos quedó marcada por diferentes cruces y referencias públicas.

Trump ya había utilizado música de la cantante

El conflicto por las canciones de Swift tampoco es completamente nuevo. El entorno de Trump ya había utilizado anteriormente temas de la artista en publicaciones difundidas en redes sociales.

Entre ellas apareció "The Fate of Ophelia", que formó parte de un video publicado en TikTok por la Casa Blanca. El contenido combinaba imágenes de Trump, integrantes de su administración, fuerzas militares y distintos momentos relacionados con el Gobierno estadounidense mientras sonaba la canción.

La utilización del tema generó repercusión por la postura política conocida de Swift y por los antecedentes de enfrentamiento entre la cantante y el presidente.

Una respuesta sin declaraciones

La particularidad del episodio reciente está justamente en la forma elegida por Taylor Swift. La cantante no publicó un comunicado ni realizó una entrevista para cuestionar a Trump.

En cambio, sus canciones dejaron de sonar en las publicaciones que las habían utilizado.

Las imágenes y los mensajes de algunos de esos contenidos continúan disponibles, pero los temas de Swift que funcionaban como banda sonora fueron eliminados o quedaron sin audio.

De esta manera, la artista volvió a marcar distancia del mandatario estadounidense mediante una acción concreta, sin necesidad de pronunciarse públicamente.

Un nuevo capítulo entre Taylor Swift y Donald Trump

La decisión sobre sus canciones vuelve a poner en el ring a dos figuras que ya habían protagonizado un fuerte cruce durante la campaña electoral de 2024.

Mientras el entorno de Trump continúa utilizando las redes sociales como una de sus principales herramientas de comunicación, Swift mantiene una postura distante y, al menos por ahora, eligió expresarse a través de sus propias canciones: quitándolas de las publicaciones donde habían sido utilizadas.

El gesto reavivó el enfrentamiento entre ambos y abrió un nuevo capítulo en una relación marcada por diferencias políticas, cruces públicos y ahora también por el uso de la música de la artista.