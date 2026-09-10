"Te sigo eligiendo": la declaración de amor de Luisana Lopilato a Michael Bublé

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a Michael Bublé por su cumpleaños. La actriz compartió en sus redes sociales un compilado de fotografías y videos junto al cantante canadiense y acompañó las imágenes con una carta en la que repasó distintos momentos de su relación y destacó la familia que construyeron juntos.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida", comenzó el mensaje de Lopilato, que publicó tanto en inglés como en español. En el texto, la actriz recordó los años compartidos, los proyectos que llevaron adelante y también las distintas situaciones que atravesaron como pareja.

Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan más de una década juntos

"A veces te miro y pienso en todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que hemos construido, cuánto hemos crecido, cuánto hemos soñado, cuánto hemos reído... y también en todos esos momentos en los que tuvimos que aferrarnos con fuerza la mano del otro y seguir adelante", escribió.

Uno de los puntos centrales de la publicación fue la familia que formaron. Lopilato destacó especialmente el vínculo de Bublé con sus cuatro hijos y aseguró que no podría haber elegido "un mejor compañero para compartir esta vida, ni un mejor padre para ellos".

La actriz compartió fotos y videos de distintos momentos familiares

La actriz también hizo referencia a la personalidad del cantante puertas adentro y a la manera en que se relaciona con las personas que lo rodean. "Conozco tu corazón. Conozco a la persona que eres cuando nadie te ve. Sé cuánto das, cuánto te importa, cuánto amas y cuánto haces para asegurarte de que todos a tu alrededor estén bien", expresó.

Hacia el final de la carta, Lopilato agradeció por la vida de su esposo y por la familia que construyeron. "Le doy gracias a Dios por tu vida, por ponerte en mi camino y por permitirme construir esta familia contigo", escribió.

"Todavía te elijo", escribió Lopilato en su mensaje de cumpleaños

La actriz cerró su mensaje con una frase que resume el vínculo que mantienen después de tantos años: "Después de todos estos años, todas estas historias y todas las diferentes versiones de nosotros, todavía te elijo. Y si tuviera que empezar de nuevo, te elegiría de nuevo".

Las imágenes que acompañaron la publicación recorren distintas etapas de la pareja, desde apariciones públicas y alfombras rojas hasta momentos cotidianos junto a sus cuatro hijos. Entre los videos compartidos aparece una escena de ambos en un muelle junto a un lago, donde Bublé la alza en brazos mientras los dos ríen frente a la cámara.

De esta manera, Luisana Lopilato volvió a mostrar una parte de su vida familiar en redes sociales para acompañar una fecha especial para Michael Bublé, con un mensaje centrado en la historia que construyeron juntos y en el presente que comparten como familia.