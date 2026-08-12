Teresa Parodi contó que fue operada por un problema oftalmológico y confirmó que está en recuperación

Teresa Parodi compartió un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y contar que se encuentra en recuperación luego de atravesar una intervención quirúrgica por un problema oftalmológico que presentó algunas complicaciones.

"Gracias por tantos mensajes preguntando y tanto cariño en estos días. Tuve que pasar por una pequeña intervención quirúrgica por un problema oftalmológico que se complicó un poco pero con mucha alegría les cuento que ya estoy en franca recuperación y preparándome para realizar los shows que tuve que suspender y para los nuevos", escribió la artista.

En el mismo mensaje, Teresa agradeció el acompañamiento recibido durante estos días: "Gracias por acompañar siempre, en la distancia y en la cercanía".

De esta manera, la cantante confirmó que su recuperación avanza favorablemente y que ya piensa en su regreso a los escenarios, luego de verse obligada a modificar parte de su agenda por su estado de salud.

Un nuevo disco que cruza generaciones

La artista atraviesa además un momento importante de su carrera tras el lanzamiento de "Antes que amanezca", publicado el pasado 7 de mayo.

El álbum reúne a artistas de distintas generaciones y estéticas, ampliando el universo sonoro de la obra. Entre las colaboraciones se destacan Soledad Pastorutti en "Chamamé Cantor" y Lisandro Aristimuño en "La Belleza es Soledad".

El disco también cuenta con la participación de Susana Baca en "La Negra Ulogia", Maggie Cullen en "Al Sur del Moconá" y OKTO en "Lento y Siempre a la misma hora".

Con este trabajo, Teresa Parodi profundiza el cruce entre tradición y contemporaneidad, a través de un repertorio que reúne distintas voces y sonoridades de la música popular.

Ahora, mientras continúa con su recuperación, la artista se prepara para volver a los escenarios y reencontrarse con su público en los shows que debieron ser suspendidos y en las próximas presentaciones.