Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance con una foto juntos

Tiago PZK y La Joaqui confirmaron públicamente su romance luego de varias semanas de rumores sobre su vínculo. El cantante compartió este domingo por la noche una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparece junto a la artista, ambos tomados de la mano mientras bajaban de un avión privado.

La imagen mostró a los dos artistas vestidos con ropa deportiva y capuchas frente a la aeronave y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Hasta ese momento, la relación había sido motivo de especulaciones y había quedado en el centro de la atención por el vínculo previo de La Joaqui con Luck Ra.

Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance

El vínculo y la separación de Luck Ra

A fines de julio, La Joaqui había confirmado su separación de Luck Ra, con quien mantuvo una relación durante más de dos años. Semanas después comenzaron a circular imágenes de la cantante junto a Tiago PZK.

Ante las repercusiones, La Joaqui explicó públicamente que conocía a Tiago desde hacía años y que entre ambos existía una historia previa a su relación con el artista cordobés.

Luck Ra y La Joaqui estuvieron juntos durante más de dos años

El tema tomó otra dimensión cuando Luck Ra habló sobre la situación durante una entrevista con el streamer Coscu. En ese contexto, contó que se había sentido "traicionado" por Tiago, a quien consideraba un amigo cercano y una de las personas que lo había acompañado después de su separación.

"Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él", expresó el cantante.

La respuesta de La Joaqui y la postura de Luck Ra

Luego de la entrevista, La Joaqui publicó un video en TikTok que fue interpretado por sus seguidores como una posible respuesta indirecta. La artista utilizó un fragmento de una canción de Kendrick Lamar cuya letra hacía referencia a la manipulación y las mentiras, aunque no mencionó directamente a Luck Ra ni a Tiago.

Ahora, con la fotografía publicada por Tiago PZK, el vínculo entre ambos quedó expuesto públicamente después de semanas de rumores y especulaciones alrededor de la relación.



