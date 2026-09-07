Tiago PZK y una inesperada confesión: "Yo quiero ser papá, es el mayor sueño de mi vida"

En medio de los trascendidos de los últimos días sobre un posible acercamiento entre Tiago PZK y La Joaqui, un viejo clip del cantante volvió a circular con fuerza en redes sociales. Se trata de un fragmento de su participación en ¡FA!, el ciclo conducido por Mex Urtizberea, donde habló sobre sus deseos personales y su futuro.

Durante la charla, el artista se refirió a uno de sus mayores anhelos personales y dejó una contundente definición sobre sus deseos de formar una familia: "Yo quiero ser papá, es el mayor sueño de mi vida. Vos poneme cualquier cosa material, cualquier sueño superficial que no se compara ni un poco a ese sueño. Y justamente eso habla de mis ganas de siempre armar una familia".

La declaración rápidamente conectó con sus seguidores y, tiempo después, el fragmento volvió a viralizarse a raíz de las versiones que lo vinculan sentimentalmente con La Joaqui. La cantante y Luck Ra confirmaron su separación en julio pasado, luego de varios meses de relación.

Si bien los trascendidos sobre Tiago y La Joaqui volvieron a instalar el tema en redes, el video que ahora circula corresponde a una entrevista anterior y muestra al artista hablando de un deseo personal que, según expresó en aquel momento, ocupa un lugar central en sus proyectos de vida.

La frase volvió así a tomar protagonismo en redes sociales, donde los usuarios relacionaron sus declaraciones con la actualidad sentimental del cantante.