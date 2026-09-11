Tini Stoessel cerró su gira por México revelando el verdadero significado de Futttura: "Sanador"

Tini Stoessel cerró su paso por México con una despedida muy especial. Después de compartir con sus seguidores una nueva etapa de su gira FUTTTURA, la cantante aprovechó el último encuentro para agradecer el acompañamiento y, al mismo tiempo, contar qué hay detrás de un espectáculo que siente profundamente propio.

Con un mensaje sincero, La Triple T habló del vínculo que construyó con este proyecto, de la importancia de su equipo y también de un proceso personal que, según reconoció, continúa siendo muy significativo para ella.

Tini Stoessel explicó por qué Futttura es tan especial

La cantante no dudó en remarcar que Futttura representa mucho más que un show sobre un escenario. Para ella, la propuesta tiene una conexión directa con su manera de expresarse y con el trabajo que realizó en cada uno de sus detalles.

"Yo amo hacer Futttura. ¿Saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show y es un show muy mío", expresó frente a sus seguidores.

La artista también contó que cada presentación implica una entrega personal muy grande. "Y en cada show que hago, yo dejo mi corazón acá, dejo mi alma acá", aseguró.

Pero Tini también quiso poner en valor a quienes la acompañan detrás de escena. En su mensaje, agradeció especialmente a sus bailarines, sus músicos y el equipo técnico, a quienes consideró fundamentales para poder llevar adelante la propuesta.

"Todo mi equipo que me ayudó a lograr hacer todo esto, mis bailarines, mis músicos, el equipo técnico que no se ve, que está allá también, los amo, gracias", manifestó.

La confesión más personal de Tini

Uno de los momentos más emotivos de su despedida llegó cuando la cantante explicó qué representa Futttura en su propio recorrido.

"Futttura es un proceso para mí muy sanador, lo sigue siendo y significa mucho para mí", confesó.

De esta manera, Tini dejó en claro que el espectáculo tiene una dimensión personal que va más allá de la música y de la puesta en escena. También reconoció que entiende que ese significado puede ser compartido por quienes se acercan a verla y viven cada presentación desde el público.

Por eso, aprovechó el cierre de esta etapa para volver a agradecer el cariño y el acompañamiento recibido durante su paso por México.

Su reflexión sobre la libertad

Durante el mensaje, Tini también se refirió a una idea que considera fundamental: la libertad.

La artista habló sobre lo que significa estar lejos de casa y destacó la importancia de que cada persona pueda sentirse libre a la hora de vivir sus propias experiencias.

"Me gusta que acá se sientan en libertad. Creo que lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendes a ser libre", reflexionó.

Sus palabras estuvieron atravesadas así por una mirada personal sobre la autonomía y sobre la posibilidad de encontrar una manera propia de transitar cada etapa.

Tini se despidió de México

Finalmente, la cantante cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes fueron parte de esta etapa de Futttura en México.

"Entiendo que para ustedes también. Entonces quiero agradecerles nuevamente. Este paso por México fue hermoso, ojalá podamos volver prontito", expresó.

Una artista que pone el alma en cada show

Con esas palabras, Tini puso punto final a su paso por el país y dejó una definición que resume el lugar que ocupa actualmente Futttura en su vida: un proyecto en el que puso su sello personal, rodeada por el equipo que la acompaña y atravesando un proceso que, según sus propias palabras, continúa siendo muy sanador.