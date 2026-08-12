Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul y mostró los primeros preparativos de la boda

Después de meses de rumores, Tini Stoessel confirmó que se casará con Rodrigo De Paul y decidió compartir con sus seguidores parte de la intimidad de los preparativos. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la cantante mostró su anillo de compromiso y expresó la felicidad que atraviesa junto al futbolista.

"...y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió Tini en el posteo. En las imágenes, además, se la escucha exclamar: "Me caso", mientras muestra la alianza.

La artista también reveló que ya comenzó a trabajar en uno de los aspectos más importantes de la celebración: su vestido de novia. "Primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día", contó.

La cantante viajó a París para comenzar las pruebas de su vestido de novia

Tini llegó a París para probarse su vestido de novia

El viaje tuvo como destino París, donde Tini realizó la primera prueba de su vestido. "Mis amores, llegamos a París. Primera prueba de vestido... Estoy superemocionada", expresó en otro momento del video.

La cantante viajó acompañada por su amiga Carolina Gil y llevó consigo una cámara digital para registrar cada momento de esta nueva etapa. Durante el recorrido también mostró algunos detalles del viaje y de su rutina antes de llegar a la capital francesa.

Una vez instalada en el hotel, Tini sorprendió al mostrar su nuevo tatuaje en el brazo: un querubín con alas, asociado a la figura de Cupido.

Más tarde, salió rumbo al atelier del diseñador Ludovic de Saint Sernin, donde tuvo su primera prueba de vestido. La artista también saludó a los fanáticos que la esperaban en las inmediaciones antes de continuar con su agenda.

Tras la prueba, Tini se comunicó por videollamada con De Paul y le contó sus primeras impresiones. "Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé...", relató. Y agregó: "No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando".

La fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La fecha de la boda también trascendió públicamente. Susana Giménez había revelado durante una emisión de Por el mundo mundial que la pareja se casaría el 19 de diciembre, aunque posteriormente se conoció que se trataba de una información que, hasta ese momento, se mantenía en reserva.

Mientras avanzan con los preparativos, Tini anticipó que irá compartiendo con sus seguidores distintos momentos del proceso y, especialmente, detalles vinculados al concepto que tendrá una celebración que, según sus propias palabras, representa el cumplimiento de un sueño que imaginó durante mucho tiempo.

Rodrigo De Paul también reaccionó al anuncio y dejó un mensaje en la publicación de la cantante: "Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz".