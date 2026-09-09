Tini Stoessel emocionó a sus fans con un mensaje sobre salud mental: "Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren"

La salud mental ocupa cada vez más espacio en las conversaciones cotidianas. Hablar de las emociones, reconocer cuándo algo no está bien y aceptar el acompañamiento de personas cercanas puede resultar fundamental para atravesar momentos complejos. Sin embargo, todavía existen prejuicios y tabúes que muchas veces dificultan pedir ayuda o expresar lo que sucede internamente.

En ese contexto, Tini Stoessel decidió utilizar el escenario para compartir una reflexión personal con sus seguidores. Durante su presentación en Monterrey, México, la cantante se tomó unos minutos para hablar directamente con el público sobre los procesos emocionales que atraviesa cada persona y la importancia de no enfrentarlos en soledad.

Su mensaje llegó en un momento particular de su vida y de su carrera. Mientras continúa con su gira internacional FUTTURA, la artista atraviesa una etapa de fuerte exposición y también de cambios personales. Frente a miles de personas, eligió mostrarse vulnerable y poner en palabras una problemática que considera importante.

Tini Stoessel habló de sus propias experiencias

En medio del recital, la cantante comenzó por agradecer a su equipo y a quienes hacen posible cada presentación. Luego, la emoción dio paso a una reflexión sobre su recorrido artístico y personal.

Al referirse a Un mechón de pelo, álbum editado en 2025, Tini explicó que aquel trabajo implicó exponerse de una manera diferente a la que estaba acostumbrada.

"Este álbum, yo siempre lo digo, en su momento me dio... No sé si miedo, pero evidentemente no era algo a lo que yo estuviera acostumbrada a exponer, a decir. Y me generó incertidumbre", expresó.

La artista también habló del camino que recorrió desde Violetta hasta su presente y del vínculo que construyó con quienes la siguen desde hace años.

"Estar de gira con lo que es FUTTURA, pasar de Violetta y llegar a este momento de mi vida, también pasar por este álbum, ver cómo los acompañé también a ustedes... Cómo de alguna manera, quizás con alguna canción, hoy los está acompañando", sostuvo.

El pedido de Tini a quienes atraviesan un momento difícil

Después de hablar sobre su propia trayectoria, Tini llevó la conversación hacia una cuestión mucho más profunda: la necesidad de reconocer los procesos emocionales y buscar apoyo.

"Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos o estamos pasando por algún proceso. Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos", manifestó.

La cantante señaló que, pese a que la salud mental todavía puede resultar un tema difícil de abordar para algunas personas, forma parte de la vida de todos.

"Creo que hablar de salud mental para muchas personas quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros", afirmó.

Tini también destacó que cada persona carga con sus propias experiencias y emociones, aunque muchas veces quienes están alrededor no puedan verlas.

"Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales; hay que adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor", agregó.

Tinita hablando sobre la importancia de la salud mental, esta noche en el show de Monterrey. pic.twitter.com/aYlMauUr4f — TINI México %uD83E%uDD0D (@stoesselmexico) September 8, 2026

"Dense una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad"

La reflexión continuó con una idea vinculada a la posibilidad de volver a empezar. Tini remarcó que, aunque contar con personas cercanas resulta importante, también existe un proceso personal que cada uno debe atravesar.

"Al final siempre es uno el que, más allá de todas las personas que estén alrededor, se termina salvando", expresó.

Y antes de cerrar su intervención, dejó una de las frases más contundentes de la noche:

"Si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren. Los amo", dijo.

Sus palabras fueron recibidas con una fuerte ovación por parte del público, que acompañó a la artista durante ese momento de particular intimidad dentro del espectáculo.

El mensaje que había dado en Guadalajara

La presentación en Monterrey no fue la primera vez que Tini utilizó sus shows en México para hablar con sus seguidores sobre su presente.

Una semana antes, durante su recital en Guadalajara, la cantante también había tomado el micrófono para transmitir tranquilidad y dejar en claro que se siente acompañada por su círculo más cercano.

"Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida", expresó en aquella oportunidad.

La frase cobró especial relevancia por el momento personal que atraviesa la artista y por la decisión de hablar públicamente frente a sus seguidores.

Una etapa marcada por la música y la resiliencia

Con FUTTURA, Tini continúa recorriendo escenarios y reencontrándose con un público que la acompaña desde distintas etapas de su carrera. Sus shows en México dejaron grandes momentos musicales, pero también permitieron conocer una faceta más íntima de la cantante.

En Monterrey, la artista decidió hablar sobre salud mental, pedirles a sus seguidores que acepten el apoyo de sus seres queridos y recordarles que siempre existe la posibilidad de volver a empezar.

Así, entre canciones y ovaciones, Tini convirtió unos minutos de su recital en un espacio de reflexión. Su mensaje apuntó a poner en palabras aquello que muchas veces cuesta expresar y a recordar que pedir ayuda, hablar de lo que uno siente y darse nuevas oportunidades también forman parte del camino para estar mejor.