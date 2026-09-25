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Tini Stoessel estará en el show de Lali Espósito en River: ¿subirá al escenario?

Ángel de Brito reveló que la cantante será parte del público este sábado, aunque todavía no está confirmado si tendrá una participación junto a Lali. Algunas publicaciones en redes sociales alimentaron las especulaciones entre los fanáticos.

Cecilia Andrea Bello
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Lali Espósito se prepara para una nueva presentación en el estadio River Plate este sábado 26 de septiembre y, en las últimas horas, surgió una presencia que llamó especialmente la atención: Tini Stoessel.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien aseguró: "Tini aparecería en el River de Lali. Todavía no se sabe si a verlo, si sube o a qué". De esta manera, por el momento no existe confirmación sobre una posible participación de la cantante sobre el escenario.

Entre los nombres que circulaban, como Dillom, Miranda!, Joaquín Levinton y Duki, sorprendió la aparición de Tini Stoessel, con quien Lali mantiene una cercana relación desde hace algunos años.

&nbsp;Tini estará presente en el River de Lali&nbsp;
 Tini estará presente en el River de Lali 

La relación entre Lali y Tini 

En los últimos años, Lali y Tini fueron mostrando una relación cercana, aunque todavía no cuentan con una canción juntas. Según explicó De Brito, ambas se encontraron en España, compartieron momentos y mantienen un buen vínculo.

Además, en agosto, Lali había contado que junto a Tini se habían enviado demos con la intención de trabajar juntas, aunque hasta ahora ninguna de esas canciones llegó a publicarse.

La presencia de Tini en River abre así la expectativa sobre un posible encuentro entre ambas, aunque habrá que esperar hasta el sábado para saber si finalmente subirá al escenario o simplemente acompañará a Lali desde el público.


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