Tini Stoessel habló de su presente en medio del conflicto familiar: "Tengo las cosas más claras"

Después de varios días de silencio en medio de las versiones sobre un conflicto familiar, Tini Stoessel volvió a hablar públicamente y se refirió a su presente personal y profesional.

La cantante se encuentra preparando la segunda etapa de su gira Futttura, que continuará por México, otros países de Latinoamérica y España. En ese contexto, brindó entrevistas a medios de distintos países y habló sobre el proceso de crecimiento personal que viene atravesando en los últimos años.

Tini Stoessel habló sobre su presente personal y artístico en medio del conflicto familiar

"Claramente uno va creciendo, yo me fui encontrando", expresó Tini al hablar sobre su evolución, tanto personal como artística. En esa línea, destacó el cambio que experimentó con el paso del tiempo y aseguró: "Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras".

Uno de los momentos que marcó un antes y un después en su carrera fue el lanzamiento de Un mechón de pelo, álbum en el que decidió abordar aspectos muy personales de su vida.

"Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum, Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarlo porque nunca había sido tan honesta con mis canciones", explicó.

El disco incluye canciones atravesadas por distintas experiencias personales, entre ellas una dedicada a su padre, además de temas vinculados a momentos complejos de su vida y a las críticas que recibió públicamente.

La cantante destacó el rol de la terapia y el acompañamiento de las personas que la rodean

La importancia de la terapia y de su círculo cercano

Durante otra de las entrevistas, Tini habló sobre cómo se prepara para afrontar una gira que recorre buena parte de su trayectoria y que incluye shows de hasta tres horas.

En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento que recibe de las personas que forman parte de su círculo más cercano.

"Mucha terapia, hago terapia hace muchos años. Y estar acompañada de gente que quiero mucho", contó la cantante, quien además remarcó que algunas de las personas que trabajan junto a ella la acompañan desde que tenía 14 o 15 años.

"Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 o 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo, gente que ya es como mi familia", agregó.

De cara a la nueva etapa de Futttura, Tini reflexionó sobre su crecimiento y sus procesos personales

"Todos estamos siempre pasando por algo"

Tini también reflexionó sobre los procesos personales y las distintas heridas que atraviesa cada persona a lo largo de la vida.

"Hay una canción que lo dice: ‘cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida'", señaló. Y profundizó: "Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro".

Con esas palabras, la artista dejó en claro que su presente también está atravesado por un proceso de transformación personal, mientras continúa adelante con su carrera y se prepara para una nueva etapa de Futttura.